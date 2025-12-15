onedio
ABD'de Okuyan Türk Genci Okulunda Kendisine Garip Gelen Şeyleri Paylaştı

15.12.2025 - 16:20

Ülkelerin öğrencilerine sağladıkları olanaklar, öğrencilerin aldığı dersler birbirinden farklı biliyorsunuz ki. Özellikle ABD, Avrupa'dan ve ülkemizden oldukça farklı. Genellikle dizilerden ve filmlerden gördüğümüz ABD okulları daha sosyal, daha fazla olanağa sahip ve kimilerine göre daha kolay.

ABD'de okuyan Türk içerik üreticisi Bade Su Sefa da okulunda kendisine garip gelen durumları paylaştı.

Yemeklerde hep fast food çıkıyor, okul bütün öğrencilere iPad dağıtıyor.

ABD'de okuyan Türk gencine tuhaf gelen durumlar arasında yemeklerde her zaman fast food çıkması yer alıyor. Ülkemizdeki okullarda baklagillerden et ve tavuk yemeklerine çeşitli yemekler çıkıyor. Öte yandan ABD'deki okulların en şaşırtıcı yönlerinden biri de öğrencilere iPad dağıtılması! 

Bu videoya gelen yorumlar da tahmin edeceğiniz üzere benzer yorumlar: Gülelim de başımıza gelsin, kıskanmadık ki, Allah zorluk versin kolay iş... :)

