ABD'de Okuyan Türk Genci Okulunda Kendisine Garip Gelen Şeyleri Paylaştı

Ülkelerin öğrencilerine sağladıkları olanaklar, öğrencilerin aldığı dersler birbirinden farklı biliyorsunuz ki. Özellikle ABD, Avrupa'dan ve ülkemizden oldukça farklı. Genellikle dizilerden ve filmlerden gördüğümüz ABD okulları daha sosyal, daha fazla olanağa sahip ve kimilerine göre daha kolay.
ABD'de okuyan Türk içerik üreticisi Bade Su Sefa da okulunda kendisine garip gelen durumları paylaştı.
Kaynak: Instagram / badesusefa
Buradan izleyebilirsiniz;
Yemeklerde hep fast food çıkıyor, okul bütün öğrencilere iPad dağıtıyor.
