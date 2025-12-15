Dışarda Tuvalete Gidemeyenlere Dev Hizmet: Bir İçerik Üreticisi Poşetle Yapabileceğiniz Basit Çözümü Gösterdi

Dış mekanlarda bulunan tuvaletlerin hijyen standartları konusunda çoğumuz şüpheliyiz. Birçoğumuz için, bu durum neredeyse bir kabusa dönüşüyor. Bu durum, özellikle halka açık alanlarda bulunan tuvaletler söz konusu olduğunda daha da belirgin hale geliyor. Pek çok kişi dışardaki planlarını tuvalet ihtiyacına göre şekillendiriyor. Hatta dışarda su içmekten kaçınanlar bile var.

Bir sosyal medya kullanıcısı, sadece bir market poşeti kullanarak yaptığı koruyucuyu paylaştı. Verdiği bilgi pek çok kişiyi aydınlattı. Hatta birilerinin dönüm noktası oldu desek yeridir.