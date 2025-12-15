onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Dışarda Tuvalete Gidemeyenlere Dev Hizmet: Bir İçerik Üreticisi Poşetle Yapabileceğiniz Basit Çözümü Gösterdi

Dışarda Tuvalete Gidemeyenlere Dev Hizmet: Bir İçerik Üreticisi Poşetle Yapabileceğiniz Basit Çözümü Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.12.2025 - 13:58

İçerik Devam Ediyor

Dış mekanlarda bulunan tuvaletlerin hijyen standartları konusunda çoğumuz şüpheliyiz. Birçoğumuz için, bu durum neredeyse bir kabusa dönüşüyor. Bu durum, özellikle halka açık alanlarda bulunan tuvaletler söz konusu olduğunda daha da belirgin hale geliyor. Pek çok kişi dışardaki planlarını tuvalet ihtiyacına göre şekillendiriyor. Hatta dışarda su içmekten kaçınanlar bile var. 

Bir sosyal medya kullanıcısı, sadece bir market poşeti kullanarak yaptığı koruyucuyu paylaştı. Verdiği bilgi pek çok kişiyi aydınlattı. Hatta birilerinin dönüm noktası oldu desek yeridir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan içebilirsiniz;

Özellikle çocukları alıştırmak önemli.

Özellikle çocukları alıştırmak önemli.

Dışarıdaki tuvaletler başta idrar yolu enfeksiyonu olmak üzere pek çok sağlık sorununa sebep olabiliyor. Özellikle çocuklar hijyen konusuna asla dikkat etmiyor. Bu yüzden bu poşetten hazırlayıp çocukların okul çantalarına koymak, hem onları hastalıklardan korur hem de hijyen alışkanlığı gelişebilir.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın