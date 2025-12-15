onedio
"Efendi Kasap" İsimli İçerik Üreticisi O Meşhur Tartışmaya Son Noktayı Koydu: Az Pişmiş Et Yenir mi Yenmez mi?

"Efendi Kasap" İsimli İçerik Üreticisi O Meşhur Tartışmaya Son Noktayı Koydu: Az Pişmiş Et Yenir mi Yenmez mi?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.12.2025 - 09:14

Etin nasıl yenmesi gerektiği konusu, üzerine uzun zamandır tartışılan bir mesele haline geldi. Az pişmiş etlerin zararlarına dair yaygın bir inanış bulunuyor. Fakat eti çok pişirmenin tadını ve dokusunu tamamen kaybetmesine sebep olduğunu düşünenler de var. Çoğu kişi bu etlerin kanlı olduğunu düşünür ve bu durum onları rahatsız eder. Ancak gerçekte, bu renk, etin içerisinde bulunan miyoglobin adlı bir protein ve suyun birleşimidir. Peki et nasıl yenmeli?

Et kültürü ve kasaplıkla ilgili bilgiler paylaşan 'efendikasap16' bu konuya bir açıklık getirdi. Açıklaması pek çok kişinin aklındaki soru işaretlerini giderdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Etin az pişmiş olarak tüketilip tüketilemeyeceği konusu, aslında etin bütün mü yoksa kıyma mı olduğuna göre değişir;

Etin az pişmiş olarak tüketilip tüketilemeyeceği konusu, aslında etin bütün mü yoksa kıyma mı olduğuna göre değişir;

Biftek neden az pişmiş yenebilir?

Çünkü bakteriler etin merkezinde değil, genellikle dış yüzeyinde bulunur. Et mühürlenirken dış yüzey 120-130 dereceye kadar ısınır. Bu yüksek sıcaklıkta yaklaşık 8 dakika pişen etin yüzeyindeki bakteriler tamamen ölür. Merkezin sıcaklığı 60 dereceye ulaştığında, biftek güvenle az pişmiş olarak tüketilebilir.

Köfte neden az pişmiş yenmez?

Et kıyma haline getirilirken dış yüzeydeki tüm parçalar iç kısma karışır. Yani bakteriler artık sadece yüzeyde değil, köftenin her yerindedir. Köftenin güvenli hale gelmesi için sadece dışının değil, merkezinin de yaklaşık 70-80 dereceye kadar pişmesi gerekir. Yani köfte veya burger eti az pişmiş veya az-orta pişmiş şekilde tüketilmemelidir.

