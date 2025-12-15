"Efendi Kasap" İsimli İçerik Üreticisi O Meşhur Tartışmaya Son Noktayı Koydu: Az Pişmiş Et Yenir mi Yenmez mi?

Etin nasıl yenmesi gerektiği konusu, üzerine uzun zamandır tartışılan bir mesele haline geldi. Az pişmiş etlerin zararlarına dair yaygın bir inanış bulunuyor. Fakat eti çok pişirmenin tadını ve dokusunu tamamen kaybetmesine sebep olduğunu düşünenler de var. Çoğu kişi bu etlerin kanlı olduğunu düşünür ve bu durum onları rahatsız eder. Ancak gerçekte, bu renk, etin içerisinde bulunan miyoglobin adlı bir protein ve suyun birleşimidir. Peki et nasıl yenmeli?

Et kültürü ve kasaplıkla ilgili bilgiler paylaşan 'efendikasap16' bu konuya bir açıklık getirdi. Açıklaması pek çok kişinin aklındaki soru işaretlerini giderdi.