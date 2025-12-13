Pek Çok Konuda Verdiği Bilgilerle Aydınlatma Yaşatan Gizem Bilig Anlattı: Neden "Kırmızı" Halı?

Kırmızı halı, tarih boyunca önemli kişiliklerin ve etkinliklerin ayrıcalıklı bir şekilde karşılandığı bir sembol oldu bildiğiniz üzere. Bu, genellikle yüksek statülü bireylerin veya konukların onuruna yapılan bir jest. Kırmızı halı seremonisi, bir saygı gösterisi ve ağırlama ritüeli olarak kabul ediliyor. Peki neden kırmızı?

Merak edip araştırmadığımız pek çok konuda verdiği bilgilerle her birimizi aydınlatan Gizem Bilig, bu konuya da bir açıklık getirdi.