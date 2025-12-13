onedio
Pek Çok Konuda Verdiği Bilgilerle Aydınlatma Yaşatan Gizem Bilig Anlattı: Neden "Kırmızı" Halı?

Pelin Yelda Göktepe
13.12.2025 - 22:02

Kırmızı halı, tarih boyunca önemli kişiliklerin ve etkinliklerin ayrıcalıklı bir şekilde karşılandığı bir sembol oldu bildiğiniz üzere. Bu, genellikle yüksek statülü bireylerin veya konukların onuruna yapılan bir jest. Kırmızı halı seremonisi, bir saygı gösterisi ve ağırlama ritüeli olarak kabul ediliyor. Peki neden kırmızı?

Merak edip araştırmadığımız pek çok konuda verdiği bilgilerle her birimizi aydınlatan Gizem Bilig, bu konuya da bir açıklık getirdi.

"Kımızı olsun 5 kuruş fazla olsun"

Eskiden renklerin değeri, pigmentlerinin ne kadar zor elde edildiğine göre belirleniyordu. Kırmızı, üretimi en pahalı olan renklerden biriydi. 16. yüzyılda Avrupa’ya yayılan bu özel pigment, kaktüslerde yaşayan 'La Grana Cochinilla'adlı küçücük bir böcekten elde ediliyordu. Sadece 1 kilogram boya üretebilmek için yaklaşık 140.000 ile 200.000arasında böceğin işlenmesi gerekmesi, kırmızıyı ulaşılması çok zor bir lüks haline getirdi. Bu zahmetli süreç nedeniyle kırmızı renk sadece soyluların, liderlerin ve elitlerin zenginliğini sergilemek için kullandığı bir ihtişam sembolüne dönüştü. Ülkemizde söylenen 'Kırmızı olsun 5 kuruş fazla olsun' sözünün de buradan geldiği düşünülüyor.

