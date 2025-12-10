2010 Yılında İstanbul'da Çekildikleri Fotoğrafları Paylaşan Bir Kadın Tüm Ülkeye Nostalji Yaşattı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@pkpnr/photo/7...
2010'lu yılların başı, gençler için dolu dolu ve neşeyle geçen son zaman dilimiydi diyebiliriz. Hayatın tadını çıkarmanın ve gençliğin verdiği enerjiyle dolu dolu yaşamanın en güzel örneklerini o dönemde gördük. Teknolojinin ve sosyal medyanın henüz hayatımıza tam olarak hakim olmadığı dönemde gençler, gerçekten anın tadını çıkarıyordu.
'pkpnr' isimli sosyal medya kullanıcısı, 2010'da İstanbul'da çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflar herkese tatlı bir nostalji yaşattı.
Bu dönemden sonra hayat tamamen değişti.
