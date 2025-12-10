onedio
2010 Yılında İstanbul'da Çekildikleri Fotoğrafları Paylaşan Bir Kadın Tüm Ülkeye Nostalji Yaşattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
10.12.2025 - 12:07

2010'lu yılların başı, gençler için dolu dolu ve neşeyle geçen son zaman dilimiydi diyebiliriz. Hayatın tadını çıkarmanın ve gençliğin verdiği enerjiyle dolu dolu yaşamanın en güzel örneklerini o dönemde gördük. Teknolojinin ve sosyal medyanın henüz hayatımıza tam olarak hakim olmadığı dönemde gençler, gerçekten anın tadını çıkarıyordu. 

'pkpnr' isimli sosyal medya kullanıcısı, 2010'da İstanbul'da çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflar herkese tatlı bir nostalji yaşattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Bu dönemden sonra hayat tamamen değişti.

Bu yıllarda teknoloji ve sosyal medya tam olarak hayatımızın merkezine yerleşti. Bununla birlikte yeni bir yaşam tarzı oluştu. Artık insanlar anın tadını çıkarmak için değil, sosyal medyada paylaşmak için etkinlikler yapmaya başladı. Bununla birlikte herkes birbirine benzemeye başladı. Aynı zamanda, artan ekonomik belirsizlikler, toplumsal sorgulama ve gelecek kaygısı da yoğun olarak hissedilmeye başlandı. Bu yüzden aslında çok uzak bir geçmiş olmamasına rağmen bize üzerinden yüz yıl geçmiş gibi hissediyoruz.

