2010 Yılında İstanbul'da Çekildikleri Fotoğrafları Paylaşan Bir Kadın Tüm Ülkeye Nostalji Yaşattı

Bu yıllarda teknoloji ve sosyal medya tam olarak hayatımızın merkezine yerleşti. Bununla birlikte yeni bir yaşam tarzı oluştu. Artık insanlar anın tadını çıkarmak için değil, sosyal medyada paylaşmak için etkinlikler yapmaya başladı. Bununla birlikte herkes birbirine benzemeye başladı. Aynı zamanda, artan ekonomik belirsizlikler, toplumsal sorgulama ve gelecek kaygısı da yoğun olarak hissedilmeye başlandı. Bu yüzden aslında çok uzak bir geçmiş olmamasına rağmen bize üzerinden yüz yıl geçmiş gibi hissediyoruz.