Spotify’da Bot Tartışması Sürerken Demet Akalın’ın Ebo’yla İlgili İddiası Gündem Oldu
Müzik piyasasında uzun süredir konuşulan 'botla dinlenme' iddiaları yeniden gündemin merkezine oturdu. Spotify listeleri üzerinden başlayan tartışmalara bu kez Demet Akalın’ın açıklamaları damga vurdu. Ünlü şarkıcı, 'Ebo yazın bir gün telefon açtı, ‘Ablayı yarın listenin zirvesinden indireceğiz’ dedi. Ertesi gün listeden #1'den indik. Yeni şarkının bu kadar sevileceğini nasıl biliyorsun? BLOK3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor.' sözleriyle durumun absürtlüğüne dikkat çekti.
İşte detaylar 👇
Kaynak: Gazete Magazin
Müzik dünyasında son dönemde en çok konuşulan konulardan biri hiç şüphesiz Spotify listeleri ve bot iddiaları oldu.
Akalın bu kez konuyu daha da ileri taşıdı.
Demet Akalın, tartışmaların bir diğer ayağında ise Lvbel C5’e sahip çıktı.
