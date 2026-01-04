Spotify’da Bot Tartışması Sürerken Demet Akalın’ın Ebo’yla İlgili İddiası Gündem Oldu

Sefo, Uzi ve Oğuzhan Koç’un başını çektiği birçok popüler isim, özellikle dijital platformlarda haksız rekabet yaşandığını, bazı şarkıların doğal dinlenme dışında yöntemlerle öne çıkarıldığını iddia etmişti. Tartışmalar sürerken Spotify Türkiye’nin 2025’in en çok dinlenen sanatçısı olarak BLOK3’ü açıklaması, sosyal medyada adeta ortalığı karıştırmıştı.

Bu süreçte Spotify’da yüz milyonlarca kez dinlenen şarkıları olmasına rağmen listeye giremeyen isimlerden biri de Demet Akalın oldu. Ünlü şarkıcı, daha önce sosyal medyada 'Bir kere de hakkımı teslim edin' diyerek sitem etmiş ve takipçilerinden büyük destek görmüştü.