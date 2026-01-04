onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Spotify’da Bot Tartışması Sürerken Demet Akalın’ın Ebo’yla İlgili İddiası Gündem Oldu

Spotify’da Bot Tartışması Sürerken Demet Akalın’ın Ebo’yla İlgili İddiası Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.01.2026 - 15:34

Müzik piyasasında uzun süredir konuşulan 'botla dinlenme' iddiaları yeniden gündemin merkezine oturdu. Spotify listeleri üzerinden başlayan tartışmalara bu kez Demet Akalın’ın açıklamaları damga vurdu. Ünlü şarkıcı, 'Ebo yazın bir gün telefon açtı, ‘Ablayı yarın listenin zirvesinden indireceğiz’ dedi. Ertesi gün listeden #1'den indik. Yeni şarkının bu kadar sevileceğini nasıl biliyorsun? BLOK3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor.' sözleriyle durumun absürtlüğüne dikkat çekti.

İşte detaylar 👇

Kaynak: Gazete Magazin

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müzik dünyasında son dönemde en çok konuşulan konulardan biri hiç şüphesiz Spotify listeleri ve bot iddiaları oldu.

Müzik dünyasında son dönemde en çok konuşulan konulardan biri hiç şüphesiz Spotify listeleri ve bot iddiaları oldu.

Sefo, Uzi ve Oğuzhan Koç’un başını çektiği birçok popüler isim, özellikle dijital platformlarda haksız rekabet yaşandığını, bazı şarkıların doğal dinlenme dışında yöntemlerle öne çıkarıldığını iddia etmişti. Tartışmalar sürerken Spotify Türkiye’nin 2025’in en çok dinlenen sanatçısı olarak BLOK3’ü açıklaması, sosyal medyada adeta ortalığı karıştırmıştı.

Bu süreçte Spotify’da yüz milyonlarca kez dinlenen şarkıları olmasına rağmen listeye giremeyen isimlerden biri de Demet Akalın oldu. Ünlü şarkıcı, daha önce sosyal medyada 'Bir kere de hakkımı teslim edin' diyerek sitem etmiş ve takipçilerinden büyük destek görmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Akalın bu kez konuyu daha da ileri taşıdı.

Demet Akalın, tartışmaların bir diğer ayağında ise Lvbel C5’e sahip çıktı.

Demet Akalın, tartışmaların bir diğer ayağında ise Lvbel C5’e sahip çıktı.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında genç rapçinin eleştirilmesine tepki gösteren Akalın, müziğin ve dinleyici kitlesinin değiştiğini vurguladı. 'Neden Lvbel C5 ile bu kadar uğraşıyorsunuz? Yılbaşında o zaman Ahmet Özhan'ı çıkarsaydınız. O devir geçti. Yüz yıl geçti, şarkılar değişti. Giderli şarkıların da babasını yapıyor. Sırf talep görüyor diye söylüyorlar.' diyerek yeni nesil müziği savundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
3
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın