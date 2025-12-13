Soluksuz İzleyeceksiniz: Bir İçerik Üreticisi Türkiye Tarihini Bir Anime Filmine Dönüştürdü

Anime, dünya çapında büyük bir hayran kitlesi olan bir dizi ve film türü. Bu tür, özgün hikayeleri, farklı sanatsal tasarımları ve karakterleriyle bir kültür haline geldi. Anime tutkunlarının bu tutkularını paylaştıkları ayrı bir dünyası var desek yeridir. İşin içine yapay zeka da girince, artık bir çok hikayeyi anime formatında görebiliyoruz.

'mscank' isimli içerik üreticisi, Türkiye tarihini bir animeye dönüştürdü. Ortaya ise soluksuz izleyebileceğiniz bir video çıktı.