Soluksuz İzleyeceksiniz: Bir İçerik Üreticisi Türkiye Tarihini Bir Anime Filmine Dönüştürdü

Soluksuz İzleyeceksiniz: Bir İçerik Üreticisi Türkiye Tarihini Bir Anime Filmine Dönüştürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.12.2025 - 16:40

Anime, dünya çapında büyük bir hayran kitlesi olan bir dizi ve film türü. Bu tür, özgün hikayeleri, farklı sanatsal tasarımları ve karakterleriyle bir kültür haline geldi. Anime tutkunlarının bu tutkularını paylaştıkları ayrı bir dünyası var desek yeridir. İşin içine yapay zeka da girince, artık bir çok hikayeyi anime formatında görebiliyoruz. 

'mscank' isimli içerik üreticisi, Türkiye tarihini bir animeye dönüştürdü. Ortaya ise soluksuz izleyebileceğiniz bir video çıktı.

Buradan izleyebilirsiniz;

1923'ten günümüze;

1923'ten günümüze;

Filmde 1923'ten günümüze kadar yaşanan pek çok detaya yer verildi. Japonya'da anime, çocuklara bir konuyu öğretmek için kullanılıyor. Bu video da, çocuklara tarihi eğlenceli bir biçimde öğretebilmenin bir yolu olabileceği fikrini verdi. Videodaki detaylar ise beğeni topladı.

