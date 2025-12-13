Soluksuz İzleyeceksiniz: Bir İçerik Üreticisi Türkiye Tarihini Bir Anime Filmine Dönüştürdü

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DSIEZD...
Anime, dünya çapında büyük bir hayran kitlesi olan bir dizi ve film türü. Bu tür, özgün hikayeleri, farklı sanatsal tasarımları ve karakterleriyle bir kültür haline geldi. Anime tutkunlarının bu tutkularını paylaştıkları ayrı bir dünyası var desek yeridir. İşin içine yapay zeka da girince, artık bir çok hikayeyi anime formatında görebiliyoruz.
'mscank' isimli içerik üreticisi, Türkiye tarihini bir animeye dönüştürdü. Ortaya ise soluksuz izleyebileceğiniz bir video çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1923'ten günümüze;
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın