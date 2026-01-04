onedio
Bir Kuyumcu Yanıtladı: Kuyumcular Eritilmiş Altın Alır mı?

Pelin Yelda Göktepe
04.01.2026 - 12:01 Son Güncelleme: 04.01.2026 - 12:41

Geçtiğimiz yıl altın rekor üstüne rekor kırdı. Bugün hala gündemin ana konusu altın. Tüm yatırımcıların gözü kulağı altınla ilgili gelişmelerde. Elbette pek çok yatırımcının aklında da soru işaretleri var. Herkes altını almak için en doğru zamanı, satmak için en uygun dönemi merak ederken, altın almanın da satmanın da en güvenilir yolunu arıyor. 

Bir kuyumcu, canlı yayında kendisine gelen soruları yanıtladı. Bir vatandaşın 'Eritilmiş altın alıyor musunuz?' sorusuna verdiği yanıtla da pek çok kişinin kafasındaki soru işaretlerini giderdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

''Eritilmiş altın denilince aklıma direkt define geliyor"

Kuyumcu, eritilmiş altının neden eritildiğini bilmediğinden almanın güvenli olmadığını, bu yüzden almadıklarını belirtti. Göstermek istemedikleri altınları eriteceklerinden eritilmiş altın almadıklarını söyleyen kuyumcu farklı bir yolla altına ulaşıldıysa en güvenlisinin devlete teslim etmek olduğunu anlattı.

Pelin Yelda Göktepe
