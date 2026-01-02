Sevgili Başak, bugün Yengeç burcunda parıldayan Dolunay, kariyer hayatında önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Tam da bu noktada artık çalışmak istemediğin bir ekip projesinin sona ermesi ya da sosyal çevrendeki bir grupla yollarının ayrılması gibi durumlar söz konusu olabilir. Zira bu Dolunay, profesyonel hedeflerini değiştiriyor!

Bugün, hangi insanlarla ilerlemek istediğini daha net bir şekilde görebiliyorsun. Bu süreçte, duygusal bir bağ kuramadığın işlerin, aslında seni ne kadar yorduğunu da fark edebilirsin. Artık başarı için kişisel hedeflere yönelmeli, kendi işini yapmayı da enine boyuna düşünmelisin. Tabii doğru ortaklarla!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Dolunay'ın büyülü ışığı arkadaşlıktan doğan romantik bir ilişkiyi tetikleyebilir. Samimiyet, sıcaklık ve içtenlik dolu anlar, duygusal ilişkileri daha da derinleştirebilir. Yani bir partnerin varsa, kendini ona bırakabilirsin... Ama eğer bekarsan, bir arkadaşla yaşanan samimi ve sıcak anlar seni beklenmeyen bir aşka çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...