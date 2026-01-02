Sevgili Başak, bugün Yengeç burcunda parıldayan Dolunay, kariyer yaşamında yeni bir sayfa açmanın zamanının geldiğini gösteriyor. Bu ışıltılı Dolunay, çalışma hayatında belki de bir süredir içinde bulunduğun ve artık devam etmek istemediğin bir ekip projesinin sona ermesi ya da sosyal çevrende belirli bir grupla yollarını ayırma kararı alman gibi önemli değişikliklere işaret ediyor. Çünkü, profesyonel anlamda hedeflerini yeniden belirlemen ve belki de tamamen değiştirmen gerekiyor artık.

Bugün, hayatına hangi insanları dahil etmek istediğini, kimlerle yol almak istediğini daha net bir şekilde görmeye başlıyorsun. Bu süreçte, duygusal bir bağ kuramadığın, seni tatmin etmeyen işlerin aslında ne kadar yorucu olduğunu, enerjini ne kadar tükettiğini daha net bir şekilde fark edebilirsin. Artık başarıya giden yolun kişisel hedeflerine yönelmek olduğunu anlıyorsun ve belki de kendi işini kurmayı, kendi patronun olmayı düşünmeye başlıyorsun. Tabii ki, bu süreçte doğru iş ortaklarını bulmak ve onlarla işbirliği yapmak da oldukça önemli. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…