Evcil Hayvanlı Evlerde En Çok İşe Yarayacak 10 Tüyo

Özge
Özge
04.01.2026 - 12:01

Bir patili dostla aynı evi paylaşmak, yepyeni bir düzen oturtmak anlamına gelir. Sevgi dolu anlardan oluşan günler ufak kaoslara ve küçük sürprizlere de gebedir. Ama gün içinde uygulanacak doğru taktikler ve ufak rutinler, bu karmaşayı bir anda kontrol etmeye yardımcı olabilir.

İşte her evcil hayvanlı evin daha düzenli ve konforlu olmasını sağlayacak pratik tüyolar!

1. Tüy temizliği için rutin oluştur.

Evcil hayvanlı evlerde tüy dökülmesi kaçınılmazdır. Ama bu, tüylerin kontrolsüzce dağılacağı anlamına gelmez. Haftalık tarama rutinleri oluşturmak bunun en temel adımıdır. Böylece hem patili dostunuzun tüyleri daha sağlıklı uzar hem de ortalığa dağılan tüy miktarında azalma olur.

2. Koltuk ve halı seçiminde özenli ol.

Evcil hayvanlar, özellikle de kediler söz konusu olduğunda tırmalama sorunu tüm evin dekorasyonunu bozabilir. Evcil hayvanları içgüdüsel olarak tırmalamaya iten kumaşlar hem mobilyaların kısa sürede eskimesini sağlar hem de evin sürekli dağılmasına neden olur. Bunun yerine silinmesi kolay, makinede yıkanabilir parçalar kullanmak daha mantıklıdır. Böylece temizlik süresi ciddi şekilde kolaylaşır.

3. Mama alanını sabitle.

Günlük kullanılan beslenme alanı, dağılmaya en müsait bölgelerden biridir. Beslenme alanının belirli bir yerde sabitlenmemesi, tüm dağınıklığın eve yayılmasına neden olur. Ev düzenini ve temizliğini korumak için mama ve su kaplarını doğru konumlandırmak gerekir. Kapların altına yerleştirilen kaymaz tabanlar sayesinde kapların kayma riski ortadan kalkar ve dökülen kırıntılar kolayca toplanır.

4. Oyuncakları bir arada tut.

Tıpkı mama kapları gibi oyuncaklar da ortalığı bir anda karıştırabilir. Oyuncakların sürekli açıkta durması ve etrafa yayılması görsel açıdan karmaşa oluşturur. Bunu önlemek için oyuncakları sepet veya kutu gibi kaplarda saklamak, oyun saatlerini ise daha planlı belirlemek gerekir. Bu, evdeki düzen hissini pekiştirirken rutin oluşturmayı da destekler.

5. Koku sorununu göz ardı etme.

Evcil hayvanlı evlerde koku sorunu her zaman olabilir. Evcil hayvanın yatağı, kumu, mama kabı ve diğer eşyaları düzenli olarak koku yapar. Bu nedenle bu alanların düzenli olarak temizlenmesi ve evin havalandırılması gerekir. Sadece düzenli havalandırma alışkanlığı ile bile koku sorunu kontrol altına alınabilir.

6. Pati ve tırnak bakımını rutine bağla.

Patiler, evdeki tüm kirin bir yerden başka bir yere dağılmasına neden olur. Uzayan tırnaklar ise hem zeminlerde iz bırakır hem de kırılıp dökülerek ortalığa yayılır. Düzenli tırnak ve bakımı oluşturmak, bu noktada oldukça kritiktir. Bu sayede hem evcil hayvanın konforu artar hem de evde daha temiz bir atmosfer oluşur.

7. Günlük pratik temizlik alışkanlığı kazan.

Evcil hayvanlı evlerde düzeni korumak için yapılacak en iyi şey günlük mini temizlik alışkanlıklarıdır. Her gün uygulanacak basit adımlardan oluşan bu rutin için sadece 5-10 dakika ayırmak yeter de artar bile. Ortalığı toparlamak, yerleri süpürmek ve kum veya mama kaplarını temizlemek gibi kısa rutinler, evde hayat kurtarır. Ayrıca hafta sonu büyük temizlik yapma zorunluluğunu ortadan kaldırır.

8. Akıllı temizlik cihazları kullan.

Düzenli temizlik rutinlerinin zorlayıcı olmaması için akıllı cihazlar almak şarttır. Özellikle ortalıkta kiri, tüyü ve tozu kendi kendine temizleyen otomatik robot süpürgeler bu noktada son derece faydalı olur. Temizlik sırasında hız kazanmaya yardımcı olan bu tür çözümler, evde gözden kaçan ve mobilya altlarına gizlenen kirleri gidermeye de yardımcıdır. Dolayısıyla evlere ciddi rahatlık sunar.

9. Uyku yerini doğru seç.

Evcil hayvanlı evlerde uyku alanını doğru belirlemek her zaman o kadar kolay olmayabilir. Çünkü patili dostlar için evin her yeri bir anda yatağa dönüşebilir. Ancak onun daha rahat ve özel bir alana sahip olması, yatağın doğru konumlandırılmasına bağlıdır. Özellikle kapı önü ve mutfak girişi gibi alanlardan uzak, sakin bir köşe seçmek ona daha fazla huzur verebilir.

10. Evin düzenini ona göre belirle.

Ne olursa olsun, evdeki son sözü her zaman patili dostlarımız söyler. Çünkü onun bir masum bakışı bile evdeki tüm dağınıklığı hoş görmeye yeter. Evcil hayvanlı evlerde günlük kazalar ve aksilikler olsa bile bunları minimuma indirmek için tüm evin düzenini ona göre ayarlamak gerekir. Onun daha güvenli, konforlu olması için yapılacak seçimler iki tarafın hayatını da ciddi anlamda kolaylaştırabilir.

Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
