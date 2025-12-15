Havanın -71 Dereceyi Bulduğu Yakutsak'ta Çekilen Görüntüleri İzlerken Hipotermi Geçireceksiniz

1. Yer Altındaki İnanılmaz Zenginlik

Yakutsak'da dünyadaki hemen hemen her değerli maden burada bulunuyor. Rusya’da üretilen elmasın %90’ı, dünyanın ise yaklaşık %25’i bu bölgeden çıkarılıyor. Ayrıca devasa altın rezervleri de var. Bölge; petrol, doğal gaz ve kömür yatakları açısından çok zengin. Bu madenlerin çıkarılması ve işlenmesi, binlerce insan için iş imkanı ve büyük bir ekonomi yaratıyor.

2. Stratejik ve Tarihi Önem

Yakutsk sadece bir maden kasabası değil, Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Saha Cumhuriyeti'nin başkenti. 1632'de kurulan şehir, bölgenin idari, kültürel ve eğitim merkezi. Lena Nehri kıyısında olması sebebiyle de stratejik bir liman.

3. Alışkanlık ve Kültürel Bağ

Yerli halk olan Yakutlar (Sahalar), bu topraklarda yüzyıllardır yaşıyor. Doğal olarak halk bu iklime binlerce yıl içinde uyum sağlamış durumda. Beslenme alışkanlıkları (yüksek kalorili at eti, donmuş balık 'stroganina') ve giyim kültürleri bu soğukla başa çıkmak üzerine kurulu. Binalar toprağın eriyip çökmemesi için derin kazıklar üzerine kurulur ve araçların motorları donma riskine karşı kış boyu hiç kapatılmaz. Yakutsk'un bu kadar ekstrem bir iklime rağmen 350 binden fazla nüfusa sahip.