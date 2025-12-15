Havanın -71 Dereceyi Bulduğu Yakutsak'ta Çekilen Görüntüleri İzlerken Hipotermi Geçireceksiniz

Yakutsak dünyanın en soğuk şehri. Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan şehirde sıcaklık, kış aylarında -50°C seviyelerini görür. Donmuş toprak (permafrost) üzerine inşa edilen bu şehirde hayat, dondurucu soğuğun getirdiği fiziksel zorluklara rağmen durmuyor. Üniversitelerin, tiyatroların, havalimanlarının ve hastanelerin bulunduğu şehirde yaşayanlar için soğuk, yaşamı engelleyen bir durum değil, aşılması gereken bir 'hava durumu' sorunu.
Havanın -71 dereceyi bulduğu Yakutsak'da bir içerik üreticisi, sokakların fotoğrafını çekti. Neredeyse hiç insanın olmadığı şehri izlemek bile içimizi ürpertti.
Buradan izleyebilirsiniz;
Yakutsak bu kadar soğuksa neden yaşamaya devam ediliyor?
👇
