Bir İçerik Üreticisi Influencer'ların Akın Akın Taşındığı Bali Hakkındaki Gerçekleri Anlattı

Kaynak: https://x.com/ZamHaberAjans/status/20...
Son dönemlerde, içerik üreticilerinin yeni adresi Bali bildiğiniz üzere. Kimisi tamamen oraya taşınarak yeni bir hayat kuruyor kimisi ise uzun tatillere çıkıyor. Bali'nin sakin atmosferi ve doğal güzellikleri, içerik üreticilerine ilham kaynağı oluyor. Bunun yanında farklı yoga eğitimleri için burada bulunanlar da var. Üretilen içeriklere göre Bali bir 'ütopya'. Peki gerçekten öyle mi?
Bir içerik üreticisi, Bali'de yaşananların gerçek yüzünü anlattı. Yoga eğitimlerinden inşaat sektörüne kadar pek çok şeyi değerlendiren adam, Bali ve Bali öven influencer'lar üzerine düşündürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bali aslında yalnızların ve mutsuzların ülkesi"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın