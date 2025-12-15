Bir İçerik Üreticisi Influencer'ların Akın Akın Taşındığı Bali Hakkındaki Gerçekleri Anlattı

Son dönemlerde, içerik üreticilerinin yeni adresi Bali bildiğiniz üzere. Kimisi tamamen oraya taşınarak yeni bir hayat kuruyor kimisi ise uzun tatillere çıkıyor. Bali'nin sakin atmosferi ve doğal güzellikleri, içerik üreticilerine ilham kaynağı oluyor. Bunun yanında farklı yoga eğitimleri için burada bulunanlar da var. Üretilen içeriklere göre Bali bir 'ütopya'. Peki gerçekten öyle mi?

Bir içerik üreticisi, Bali'de yaşananların gerçek yüzünü anlattı. Yoga eğitimlerinden inşaat sektörüne kadar pek çok şeyi değerlendiren adam, Bali ve Bali öven influencer'lar üzerine düşündürdü.