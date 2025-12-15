onedio
Bir İçerik Üreticisi Influencer'ların Akın Akın Taşındığı Bali Hakkındaki Gerçekleri Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
15.12.2025

Son dönemlerde, içerik üreticilerinin yeni adresi Bali bildiğiniz üzere. Kimisi tamamen oraya taşınarak yeni bir hayat kuruyor kimisi ise uzun tatillere çıkıyor. Bali'nin sakin atmosferi ve doğal güzellikleri, içerik üreticilerine ilham kaynağı oluyor. Bunun yanında farklı yoga eğitimleri için burada bulunanlar da var. Üretilen içeriklere göre Bali bir 'ütopya'. Peki gerçekten öyle mi?

Bir içerik üreticisi, Bali'de yaşananların gerçek yüzünü anlattı. Yoga eğitimlerinden inşaat sektörüne kadar pek çok şeyi değerlendiren adam, Bali ve Bali öven influencer'lar üzerine düşündürdü.

"Bali aslında yalnızların ve mutsuzların ülkesi"

Bali’nin sosyal medyada pazarlanan huzurlu ve spiritüel imajının aslında koca bir yalandan ibaret olduğunu anlatan içerik üreticisi, adanın sadece beğeni toplamak isteyen 'dijital göçebeler' ile dolduğunu, fahiş fiyatlara kalitesiz yoga eğitimleri satıldığını, artan inşaatlar ve kiralar nedeniyle adanın ekonomik cazibesini yitirdiğini belirterek burayı gerçekte 'mutsuzların ve yalnızların adası' olarak tanımlamadı.

