onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi Türkiye ve Almanya'daki Kiralık Evleri Karşılaştırdı

Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi Türkiye ve Almanya'daki Kiralık Evleri Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.12.2025 - 19:39

İçerik Devam Ediyor

Son zamanlarda, Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri ev ve kira fiyatları bildiğiniz üzere. Fiyatların sürekli yükselmesi, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini ve ekonomik durumunu olumsuz yönde etkiliyor haliyle. Bu durum halkımızın üzerine büyük bir yük oluşturuyor. Hatta pek çok kişi bu sebeple yurt dışında yaşam imkanlarını araştırıyor. Peki Almanya'da bir ev kiralamak nasıl bir süreç?

Almanya'da yaşayan 'fatmanur.atk' isimli içerik üreticisi, Almanya'da ve Türkiye'de ev kiralama sürecini anlattı. Almanya'dak sistem pek çok kişiye oldukça ilginç geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Almanya'daki evlerde mutfak dolabı yok.

Almanya'daki evlerde mutfak dolabı yok.

Türkiye'de evlerde mutfak dolaplarından zemin kaplamasına kadar her şey hali hazırda mevcut oluyor bildiğiniz üzere. Fakat Almanya’da durum biraz farklıymış. Anlatılanalara göre kiraladığınız evde zemin, mutfak ve aydınlatma gibi en temel unsurlar bulunmuyor. Bunu kiracının kendisinin sağlaması gerekiyor. Bunu evi kendi istediğine göre düzenleyebilmek açısından mantıklı bulanlar olsa da maliyetlerini ve taşınma zahmetini artırdığından pek çok kişi mantıksız ve zahmetli buldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın