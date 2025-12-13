Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi Türkiye ve Almanya'daki Kiralık Evleri Karşılaştırdı

Son zamanlarda, Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri ev ve kira fiyatları bildiğiniz üzere. Fiyatların sürekli yükselmesi, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini ve ekonomik durumunu olumsuz yönde etkiliyor haliyle. Bu durum halkımızın üzerine büyük bir yük oluşturuyor. Hatta pek çok kişi bu sebeple yurt dışında yaşam imkanlarını araştırıyor. Peki Almanya'da bir ev kiralamak nasıl bir süreç?

Almanya'da yaşayan 'fatmanur.atk' isimli içerik üreticisi, Almanya'da ve Türkiye'de ev kiralama sürecini anlattı. Almanya'dak sistem pek çok kişiye oldukça ilginç geldi.