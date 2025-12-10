onedio
Kapitalizm Everest'i de Ele Geçirdi: Son Yıllarda Dağcı Olsun Olmasın Neden Herkes Everest'e Tırmanıyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
10.12.2025 - 09:35

Dağcılık dünyasında, Everest'e çıkmak, her sporcunun en büyük hedeflerinden biridir. Bu hedefe ulaşmak, sadece fiziksel güç ve dayanıklılık değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal direnç gerektiriyor. Everest, dünyanın en yüksek zirvesi olması nedeniyle, bu zorluğu aşmak için oldukça uzun bir hazırlık sürecinden geçiyorlar. Fakat son yıllarda dağcı olsun olmasın pek çok kişinin bu zorlu zirveye tırmanış gerçekleştirdiğini görüyoruz. Peki neden?

'gulensupie' isimli içerik üretcisi Everest'in nasıl turistik bir seyahat rotası haline geldiğini ve bununla birlikte ortaya çıkan emek sömürüsünü anlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DR945BzjNIK/
Buradan izleyebilirsiniz;

Everest'teki bu trafiğin sebebi ne?

Siz de sosyal medyada Everest'e tırmanan influencer'ların, Everest'in zirvesinde oluşan trafiğin videolarına rastlamışsınızdır. Artık belirli bir ücret karşılığında herkes Everest'e tırmanabiliyor. Bu tırmanışlarda 'zirveye ulaşmak garanti edilmiyor.' Ayrıca gerekli ekipmanları da kendiniz alıyorsunuz. Size ise dağın asıl sahipleri olan Sherpa'lar yardım ediyor. Şirketler tırmanıl için dev ücretler alsa da, asıl işi yapan, rehberlik edip rotaları oluşturan Sherpa'lar oldukça düşük ücretlere çalışıyor. Olay başlı başına pek çok sorgulamayı beraberinde getiriyor haliyle.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
