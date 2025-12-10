Kapitalizm Everest'i de Ele Geçirdi: Son Yıllarda Dağcı Olsun Olmasın Neden Herkes Everest'e Tırmanıyor?

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DR945BzjNIK/
Dağcılık dünyasında, Everest'e çıkmak, her sporcunun en büyük hedeflerinden biridir. Bu hedefe ulaşmak, sadece fiziksel güç ve dayanıklılık değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal direnç gerektiriyor. Everest, dünyanın en yüksek zirvesi olması nedeniyle, bu zorluğu aşmak için oldukça uzun bir hazırlık sürecinden geçiyorlar. Fakat son yıllarda dağcı olsun olmasın pek çok kişinin bu zorlu zirveye tırmanış gerçekleştirdiğini görüyoruz. Peki neden?
'gulensupie' isimli içerik üretcisi Everest'in nasıl turistik bir seyahat rotası haline geldiğini ve bununla birlikte ortaya çıkan emek sömürüsünü anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Everest'teki bu trafiğin sebebi ne?
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın