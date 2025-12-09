onedio
Numara Değiştirenler Dikkat: Bir Kadın Yeni Numarasının Eski Sahibinin Özel Bilgilerine Ulaşabildiğini Anlattı

Numara Değiştirenler Dikkat: Bir Kadın Yeni Numarasının Eski Sahibinin Özel Bilgilerine Ulaşabildiğini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
09.12.2025 - 14:48

Artık numara taşıyarak aynı numarayı yıllarca kullanabilme imkanımız olsa da, bazı durumlarda numara değiştirmeye mecbur kalabiliyoruz. Bu durumlar, istenmeyen aramalar, sürekli gelen reklam mesajları veya kişisel güvenlik sebepleri olabilir. Fakat numaramızı değiştirdiğimiz durumda eski numaramıza ne oluyor?

Bir sosyal medya kullanıcısı, eski numarasının yeni sahibinin bazı özel bilgilerine ulaşabildiğini fark etti. Adresinden alışveriş listelerine kadar pek çok detayı görebilen kadın, numarasını değiştirmiş olanları endişelendirdi.

Numaramızı değiştirdiğimiz durumda eski numaramıza ne oluyor?

Numaramızı değiştirdiğimiz durumda eski numaramıza ne oluyor?

Numaranızı değiştirdiğinizde, eski numaranız hemen başka birine verilmiyor. 90 gün ile 1 yıl arası bir süreyle 'karantina' (bekleme) dönemine alınıyor ve bu sürede aktif olmuyor. Bu bekleme süresi sona erdiğinde, numara 'boş havuza' dönüyor ve yeni bir aboneye tahsis ediliyor. Bu durumda sizin numara yeni sahibine geçmeden önce banka, sosyal medya ve e-posta gibi tüm önemli hesaplarınızdaki iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) ve iletişim bilgilerini yeni numaranızla değiştirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde yeni numara sahibi eski hesaplarınıza erişim sağlayabiliyor.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
