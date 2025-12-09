Numara Değiştirenler Dikkat: Bir Kadın Yeni Numarasının Eski Sahibinin Özel Bilgilerine Ulaşabildiğini Anlattı

Artık numara taşıyarak aynı numarayı yıllarca kullanabilme imkanımız olsa da, bazı durumlarda numara değiştirmeye mecbur kalabiliyoruz. Bu durumlar, istenmeyen aramalar, sürekli gelen reklam mesajları veya kişisel güvenlik sebepleri olabilir. Fakat numaramızı değiştirdiğimiz durumda eski numaramıza ne oluyor?

Bir sosyal medya kullanıcısı, eski numarasının yeni sahibinin bazı özel bilgilerine ulaşabildiğini fark etti. Adresinden alışveriş listelerine kadar pek çok detayı görebilen kadın, numarasını değiştirmiş olanları endişelendirdi.