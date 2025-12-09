Numara Değiştirenler Dikkat: Bir Kadın Yeni Numarasının Eski Sahibinin Özel Bilgilerine Ulaşabildiğini Anlattı

Artık numara taşıyarak aynı numarayı yıllarca kullanabilme imkanımız olsa da, bazı durumlarda numara değiştirmeye mecbur kalabiliyoruz. Bu durumlar, istenmeyen aramalar, sürekli gelen reklam mesajları veya kişisel güvenlik sebepleri olabilir. Fakat numaramızı değiştirdiğimiz durumda eski numaramıza ne oluyor?
Bir sosyal medya kullanıcısı, eski numarasının yeni sahibinin bazı özel bilgilerine ulaşabildiğini fark etti. Adresinden alışveriş listelerine kadar pek çok detayı görebilen kadın, numarasını değiştirmiş olanları endişelendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu videolar da ilginizi çekebilir;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Numaramızı değiştirdiğimiz durumda eski numaramıza ne oluyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın