Rus Bir İçerik Üreticisi Rus Devletinin Sağladığı İlginç İmkanları Sıraladı

1. Eve Ücretsiz Doktor Çağırma

Rusya'da devlet hastanesinden evinize doktor çağırabiliyorsunuz. Bunun için çok ağır hasta olmanıza gerek yok. Hafif ateş veya mide bulantısı gibi durumlarda bile doktor eve gelip muayene edebiliyor. Rutin poliklinik saatleri içerisinde bu hizmetten faydalanılabiliyor. Devlet hastanesi kapsamında olduğu için tamamen bedava. Ayrıca her saatte ambulans çağırma imkanı da bulunuyor.

Rus vatandaşı olan her çocuk için devlet ciddi bir maddi destek sağlıyor. İlk çocuk için yaklaşık 370 bin TL civarında bir ödeme yapılıyor. İkinci çocukta bu miktar yarım milyonun üzerine çıkabiliyor. Bu para doğrudan nakit olarak harcanamıyor. Çocuğun yararına olacak şekilde ev alımı veya eğitim masrafları gibi alanlarda kullanılabiliyor.

3. 'Baba Yok' Yardımı

Eğer çocuğun kimlik bilgilerinde baba ismi boş bırakılırsa (kayıtlı bir baba yoksa) ek avantajlar sağlanıyor. Anne, çocuğa kendi soyadını verebiliyor. Devlet, anneye aylık yaklaşık 7 bin TL civarında düzenli bir ödeme yapıyor.