Rus Bir İçerik Üreticisi Rus Devletinin Sağladığı İlginç İmkanları Sıraladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
15.12.2025 - 08:44 Son Güncelleme: 15.12.2025 - 08:49

Sosyal devlet kavramı ve vatandaşlara sunulan sosyal destekler, toplumun sağlıklı işleyişi için büyük bir öneme sahip. Bu yardımlar, devletin halkının refahını ve yaşam kalitesini artırmak adına yaptığı önemli bir yatırım. Bu yardımlar, toplumdaki eşitsizlikleri azaltır ve daha adaletli bir toplum yapısının oluşmasına katkıda bulunur.

Rus bir içerik üreticisi, Rusya'nın sağladığı ilginç imkanları sıraladı. İmkanların bir çoğu ilginç değil oldukça gerekli bulundu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Rusya'nın sağladığı ilginç imkanlar şöyle;

1. Eve Ücretsiz Doktor Çağırma

Rusya'da devlet hastanesinden evinize doktor çağırabiliyorsunuz. Bunun için çok ağır hasta olmanıza gerek yok. Hafif ateş veya mide bulantısı gibi durumlarda bile doktor eve gelip muayene edebiliyor. Rutin poliklinik saatleri içerisinde bu hizmetten faydalanılabiliyor. Devlet hastanesi kapsamında olduğu için tamamen bedava. Ayrıca her saatte ambulans çağırma imkanı da bulunuyor.

2. 'Anne Kapitali' (Doğum Yardımı)

Rus vatandaşı olan her çocuk için devlet ciddi bir maddi destek sağlıyor. İlk çocuk için yaklaşık 370 bin TL civarında bir ödeme yapılıyor. İkinci çocukta bu miktar yarım milyonun üzerine çıkabiliyor. Bu para doğrudan nakit olarak harcanamıyor. Çocuğun yararına olacak şekilde ev alımı veya eğitim masrafları gibi alanlarda kullanılabiliyor.

3. 'Baba Yok' Yardımı

Eğer çocuğun kimlik bilgilerinde baba ismi boş bırakılırsa (kayıtlı bir baba yoksa) ek avantajlar sağlanıyor. Anne, çocuğa kendi soyadını verebiliyor. Devlet, anneye aylık yaklaşık 7 bin TL civarında düzenli bir ödeme yapıyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
