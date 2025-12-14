12. Çocuklarını Bekleyen Aile Çocuklarını ve Annenin Hamile Olduğu Yılları Paylaştı

Son dönemde sosyal medyada çocuklar ciddi bir içerik unsuru haline geldiği bilginiz üzere. Ebeveynler çocukları olacağını öğrendikleri andan çocuklarının günlük yaşamlarına; 'sevimli' anlarından çeşitli akımlara kadar pek çok video paylaşarak beğeni, takipçi ve duygusal doyum elde ederken, belirli bir kitleye ulaştıklarında bu durumu reklam ve iş birlikleri aracılığıyla maddi kazanca dönüştürebiliyorlar.

12. çocuklarını bekleyen bir aile, tüm çocuklarını ve annenin hamile olduğu yılları paylaştı. Çiftin cesareti pek çok kişiyi şaşkına çevirdi.