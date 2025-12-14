onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
12. Çocuklarını Bekleyen Aile Çocuklarını ve Annenin Hamile Olduğu Yılları Paylaştı

12. Çocuklarını Bekleyen Aile Çocuklarını ve Annenin Hamile Olduğu Yılları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.12.2025 - 14:23 Son Güncelleme: 14.12.2025 - 14:33

İçerik Devam Ediyor

Son dönemde sosyal medyada çocuklar ciddi bir içerik unsuru haline geldiği bilginiz üzere. Ebeveynler çocukları olacağını öğrendikleri andan çocuklarının günlük yaşamlarına; 'sevimli' anlarından çeşitli akımlara kadar pek çok video paylaşarak beğeni, takipçi ve duygusal doyum elde ederken, belirli bir kitleye ulaştıklarında bu durumu reklam ve iş birlikleri aracılığıyla maddi kazanca dönüştürebiliyorlar. 

12. çocuklarını bekleyen bir aile, tüm çocuklarını ve annenin hamile olduğu yılları paylaştı. Çiftin cesareti pek çok kişiyi şaşkına çevirdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/mrsnicholeb...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Neredeyse hayatının yarısını hamile olarak geçirmiş.

Neredeyse hayatının yarısını hamile olarak geçirmiş.

Sosyal medyada çok çocuklu aileleri görmemizde bazı ülkelerin nüfusu artırmak için hayata geçirdiği politikalar ve tradwife akımının da etkisi var elbette. Ülkemizde de çok sayıda çocuğa sahip olan ailelere sıkça rastlıyoruz. 

Kadın çocuklarından sonra, hangi yıllarda hamile olduğunu da paylaştı. Neredeyse aralıksız hamile kalan 48 yaşındaki kadın, sağlık durumu konusunda endişelendirdi.

Onu da buradan izleyebilirsiniz;

👇

👇
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın