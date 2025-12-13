Yarısı Vazgeçti Bile: Tıp Fakültesine Girmek İsteyen Öğrencilere Sezaryen Doğum İzletildi

Tıp fakültesine girmek birçok kişinin en büyük hayali. Ancak bu hedefe ulaşmak için sadece istekli olmak yetmiyor. Aynı zamanda disiplinli bir çalışma süreci de gerekiyor. Aynı zamanda doktor olmak isteyenlerin hem fiziksel hem de psikolojik bir dayanıklılığa sahip olmaları gerekiyor. Bu yüzden tıp fakültesine girebilmek ve başarılı bir doktor olabilmek, pek çok kişi için sadece bir hedef değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi haline geliyor.
Tıp fakültesine girmek istediklerini söyleyen bir grup öğrenciye sezaryen doğum videosu izletildi. Öğrencilerin tepkilerine bakılınca, pek çoğu fikrini çoktan değiştirdi.
Buradan izleyebilirsiniz;
Zamanla alışılıyor.
👇
