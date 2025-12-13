onedio
Yarısı Vazgeçti Bile: Tıp Fakültesine Girmek İsteyen Öğrencilere Sezaryen Doğum İzletildi

Yarısı Vazgeçti Bile: Tıp Fakültesine Girmek İsteyen Öğrencilere Sezaryen Doğum İzletildi

13.12.2025

Tıp fakültesine girmek birçok kişinin en büyük hayali. Ancak bu hedefe ulaşmak için sadece istekli olmak yetmiyor. Aynı zamanda disiplinli bir çalışma süreci de gerekiyor. Aynı zamanda doktor olmak isteyenlerin hem fiziksel hem de psikolojik bir dayanıklılığa sahip olmaları gerekiyor. Bu yüzden tıp fakültesine girebilmek ve başarılı bir doktor olabilmek, pek çok kişi için sadece bir hedef değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi haline geliyor. 

Tıp fakültesine girmek istediklerini söyleyen bir grup öğrenciye sezaryen doğum videosu izletildi. Öğrencilerin tepkilerine bakılınca, pek çoğu fikrini çoktan değiştirdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Zamanla alışılıyor.

Zamanla alışılıyor.

Tıp öğrencileri ve doktorlar, kadavra ya da kan görmeye zamanla ve tekrarlayan maruziyetle alışıyorlar. Elbette her biri buna hazırlıklı olarak bölüme başlıyor. Fakat ilk etapta her birinde küçük bir bocalama süreci yaşanabiliyor. Bu süreç, duygusal bir duyarsızlaşmadan çok profesyonel bir adaptasyon olarak görülüyor.

