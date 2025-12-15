Duvarı Delip Pencere Açmış: Bir İçerik Üreticisi Tuzla'da 9 Bin TL Kira İstenen Evi Gezdi

Bildiğiniz üzere son yıllarda ev ve kira fiyatları oldukça arttı. Bu durum, yaşam standartlarına pek de uymayan mekanların bile kiraya verilmesine yol açtı. Bu durum, özellikle büyük şehirlerde yaşayanları etkiledi. Kira ve ev fiyatlarındaki bu artış, sosyal ve ekonomik yaşamı derinden etkileyen bir unsur haline geldi. İnsalar barınma ihtiyacını rahat karşılayabilmek için standartlarını düşürmek zorunda kaldı.

Birbirinden ilginç evleri gezen 'cemlikvlg' isimli içerik üreticisi, Tuzla'da 9 bin TL kira istenen evi gezdi. Fakat bu sefer ev insanları ikiye böldü.