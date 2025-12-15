onedio
Duvarı Delip Pencere Açmış: Bir İçerik Üreticisi Tuzla'da 9 Bin TL Kira İstenen Evi Gezdi

15.12.2025 - 09:44

Bildiğiniz üzere son yıllarda ev ve kira fiyatları oldukça arttı. Bu durum, yaşam standartlarına pek de uymayan mekanların bile kiraya verilmesine yol açtı. Bu durum, özellikle büyük şehirlerde yaşayanları etkiledi. Kira ve ev fiyatlarındaki bu artış, sosyal ve ekonomik yaşamı derinden etkileyen bir unsur haline geldi. İnsalar barınma ihtiyacını rahat karşılayabilmek için standartlarını düşürmek zorunda kaldı. 

Birbirinden ilginç evleri gezen 'cemlikvlg' isimli içerik üreticisi, Tuzla'da 9 bin TL kira istenen evi gezdi. Fakat bu sefer ev insanları ikiye böldü.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DSPDQOCiN_a/
Buradan izleyebilirsiniz;

"Tek başına yaşamak için uygun"

Daha önce gördüğümüz, harabeye dönmüş birçok evden akılalmaz kira bedelleri istendiğine şahit olduk. Bu evin kirasının tek başına yaşayacak biri için uygun olduğunu, odanın çok da kötü durumda olmadığını savunanlar da oldu. Elbette pek çok kişi evin durumu konusunda hemfikirdi. Bu durumun nereye vuracağı ise ayrı bir merak konusu.

