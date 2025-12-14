onedio
İsveç'te Yaşayan Bir Türk İsveç'in Geri Dönüşüm Sistemini Göstererek "İsveç Neden Zengin?" Sorusunu Yanıtladı

İsveç'te Yaşayan Bir Türk İsveç'in Geri Dönüşüm Sistemini Göstererek "İsveç Neden Zengin?" Sorusunu Yanıtladı

14.12.2025 - 15:53

İsveç refah seviyesi en yüksek ülkelerin başında geliyor. Sadece ekonomik güçle değil eğitim, sağlık, demokrasi ve yaşam kalitesi gibi birçok alanda sürekli olarak ilk 5 veya ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Bu sene İsveç dünyanın en mutlu 4. ülkesi seçildi. Haliyle İsveç'te yaşamak pek çok kişinin hayali. 

İsveç'te yaşayan 'atalay_family' İsveç'in geri dönüşüm sistemini göstererek 'İsveç neden zengin?' sorusunu yanıtladı. Sistem beğeni toplarken, 'Ülkemizde de bir gün olur mu?' sorusu üzerine düşündürdü.

İsveç'te geri dönüşümün ülkeye katkısı ne kadar?

İsveç'te geri dönüşümün ülkeye katkısı ne kadar?

  • Isınma ve Elektrik Geliri: Çöplerin yakılmasıyla elde edilen enerji, 1 milyon konutun ısınmasını ve 250 bin konutun elektriğini sağlıyor. Bu, doğalgaz ve petrol ithalatını ciddi oranda azaltıyor.

  • Çöp İthalatından Nakit Kazanç: Kendi çöpü yetmeyen İsveç'in İngiltere, Norveç ve İtalya gibi ülkelerden çöp satın aldığını mutlaka duymuşsunuzdur. Bu bir şehir efsanesi değil. Bu ülkeler çöplerini alması için İsveç’e para ödüyor. İsveç hem bu paradan hem de o çöpten ürettiği enerjiden kazanıyor.

  • Hammadde Tasarrufu: Kağıt, metal ve plastik geri dönüştürülerek sanayiye ucuz hammadde sağlanıyor. Bu, sıfırdan üretim yapmaya göre %40-90 arası enerji tasarrufu anlamına geliyor.

  • Yeşil İstihdam: Geri dönüşüm tesisleri ve 'ikinci el' odaklı ticaret merkezleri binlerce kişiye iş imkanı sağlayarak ekonomiyi canlandırıyor. Videoda gösterilen de onlardan biri.

