İsveç'te Yaşayan Bir Türk İsveç'in Geri Dönüşüm Sistemini Göstererek "İsveç Neden Zengin?" Sorusunu Yanıtladı

İsveç refah seviyesi en yüksek ülkelerin başında geliyor. Sadece ekonomik güçle değil eğitim, sağlık, demokrasi ve yaşam kalitesi gibi birçok alanda sürekli olarak ilk 5 veya ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Bu sene İsveç dünyanın en mutlu 4. ülkesi seçildi. Haliyle İsveç'te yaşamak pek çok kişinin hayali.

İsveç'te yaşayan 'atalay_family' İsveç'in geri dönüşüm sistemini göstererek 'İsveç neden zengin?' sorusunu yanıtladı. Sistem beğeni toplarken, 'Ülkemizde de bir gün olur mu?' sorusu üzerine düşündürdü.