Yoğun Rüzgarın Etkisi Altına Giren Bursa'da Vatandaşlar Uçmamak İçin Yerlere Yattı

Kış bu sene oldukça hızlı ve sert geldi. Geçtiğimiz yıllarda bu dönemde yağış bile görmeyen bölgeler beyaza büründü. Yeni yılı pek çok kişi kar yağışının etkisi altında karşıladı. Önceki yıllarla kıyaslandığında beklenmedik olan bu hava değişimi pek çok vatandaşı zor durumda bıraktı.

Bursa'da yoğun rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Uçmamak için büyük bir mücadele veren vatandaşlardan bazıları yere yatarken bazıları direklere tutunmaya çalıştı.