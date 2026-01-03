onedio
Yoğun Rüzgarın Etkisi Altına Giren Bursa'da Vatandaşlar Uçmamak İçin Yerlere Yattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.01.2026 - 19:32

Kış bu sene oldukça hızlı ve sert geldi. Geçtiğimiz yıllarda bu dönemde yağış bile görmeyen bölgeler beyaza büründü. Yeni yılı pek çok kişi kar yağışının etkisi altında karşıladı. Önceki yıllarla kıyaslandığında beklenmedik olan bu hava değişimi pek çok vatandaşı zor durumda bıraktı. 

Bursa'da yoğun rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Uçmamak için büyük bir mücadele veren vatandaşlardan bazıları yere yatarken bazıları direklere tutunmaya çalıştı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Önümüzdeki haftadan itibaren nefes alacağız.

5 Ocak Pazartesi gününden itibaren batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıklarda 3 ila 6 derecelik bir artış bekleniyor. Fakat Ocak ayının ikinci haftasından itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk hava ve kar yağışının gelme ihtimali bulunduğu belirtiliyor. Yani bu da kışın henüz bitmediğini, sadece kısa bir ara vereceğini gösteriyor. Doğu Anadolu ve iç kesimlerde ise 'Zemheri' olarak adlandırılan sert kış koşulları Ocak ayı sonuna kadar devam edecek.

