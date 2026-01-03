Resmen Mini Konser: Kenan Doğulu, En Hit Şarkılarını Alfabetik Sırayla Söyledi
Türkçe popun en sevilen ve unutulmaz isimlerinden Kenan Doğulu, Arem & Arman YouTube kanalına konuk oldu. Burada hit olan şarkılarının A'dan Z'ye sıralı bir şekilde söylenmesi istenince Kenan Doğulu'dan 15 dakikalık mini bir konser geldi. O anlar sosyal medyada viral oldu.
KAYNAK: Arem & Arman/YouTube
Buradan izleyebilirsiniz:
Türkçe pop müziğin en ikonik isimlerinden Kenan Doğulu, bu kez Arem & Arman YouTube kanalında izleyiciyle buluştu.
