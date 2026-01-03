onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Resmen Mini Konser: Kenan Doğulu, En Hit Şarkılarını Alfabetik Sırayla Söyledi

Resmen Mini Konser: Kenan Doğulu, En Hit Şarkılarını Alfabetik Sırayla Söyledi

Kenan Doğulu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.01.2026 - 14:05

Türkçe popun en sevilen ve unutulmaz isimlerinden Kenan Doğulu, Arem & Arman YouTube kanalına konuk oldu. Burada hit olan şarkılarının A'dan Z'ye sıralı bir şekilde söylenmesi istenince Kenan Doğulu'dan 15 dakikalık mini bir konser geldi. O anlar sosyal medyada viral oldu.

KAYNAK: Arem & Arman/YouTube

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Türkçe pop müziğin en ikonik isimlerinden Kenan Doğulu, bu kez Arem & Arman YouTube kanalında izleyiciyle buluştu.

Türkçe pop müziğin en ikonik isimlerinden Kenan Doğulu, bu kez Arem & Arman YouTube kanalında izleyiciyle buluştu.

Sohbet ilerlerken gelen eğlenceli bir istek, programın seyrini tamamen değiştirdi: Doğulu’dan hit şarkılarını alfabetik sırayla söylemesi istendi.

Kenan Doğulu bu fikri geri çevirmek yerine işi bir adım ileri taşıdı ve stüdyoyu küçük bir konser alanına dönüştürdü. Kariyerinin farklı dönemlerinden parçaları, harf sırasına sadık kalarak arka arkaya seslendiren sanatçı, yaklaşık 15 dakikalık doğaçlama bir performans sergiledi. Akıcılığı, enerjisi ve şarkılar arasındaki geçişlerdeki rahatlığı izleyenlerden tam not aldı.

Kenan Doğulu'nun sürpriz mini konseri yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın