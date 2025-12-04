Sevgili Terazi, aşk hayatında fırtınalar estirecek gibi görünüyor. Bugün, romantik ilişkilerinde daha derin bir zihinsel bağlantı kurma eğiliminde olacaksın. Belki de ruhunu dokunan bir sohbet, aradığın o özel enerjiyi yaratmanı sağlayacak. Bekar bir Terazi burcuysan, bugün yabancı birine karşı hisler beslemek, her zamankinden daha kolay olacak. Belki de bu kişi, hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlayacak.

Ancak zaten bir ilişkin varsa, bugün duygusal bir açıklık yaşayabilirsin. Bu durum, ilişkindeki eksik parçayı bulmana yardımcı olabilir. Bu dolunayın etkisiyle, ilişkinin gerçekten isteyip istemediğini sorgulamaya başlayacaksın. Bakalım, ilişkiyi sonlandırmaya mı karar vereceksin, yoksa mevcut bağlarını daha da güçlendirecek bir yol mu bulacaksın? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…