Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında günlük rutinlerinin ötesine geçmeye ne dersin? Hayatına yeni bir aşkın girebileceği bir gün olabilir. Belki de sürekli karşılaştığın biri, belki de beklenmedik bir anda karşına çıkacak bir yabancı... Kim bilir?

Sevdiğin kişiyle kalpten kalbe bir konuşma yapma fırsatın da olabilir bugün. Belki de uzun zamandır içinde tuttuğun bir şeyi paylaşma, belki de sevdiğine daha önce hiç söylemediğin bir şeyi ifade etme şansın olabilir. Merkür'ün Neptün ile yaptığı bu üçgen açı, samimi ve derinlemesine konuşmaları teşvik ediyor. Bu yüzden, sevdiğinle dertleşme şansını kaçırma ve duygularını açıkça ifade et. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…