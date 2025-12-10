Sevgili Terazi, bugün seni biraz terletecek bir iş maratonuna hazır olmalısın. Zira Merkür'ün Neptün ile oluşturduğu üçgen açı, adeta bir ilham fırtınası yaratacak. Bu iki güçlü gezegenin bir araya gelmesi, ofisinde pozitif enerji dalgaları yaratacak ve detay isteyen en karmaşık işlerin bile üstesinden gelmeni çocuk oyuncağı haline getirecek.

Ayrıca, belki de bir süredir aklında olan seyahat planlarını hayata geçirmenin tam zamanı. Kim bilir, belki bir macera turu, belki egzotik bir destinasyon seni bekliyor olabilir. Ancak unutma, bu yolculuk sadece bir tatil olmayabilir. İş hayatına dair muazzam fırsatlarla dolu bir deneyim de olabilir. Belki de bir yabancı ülkede karşılaştığın bir iş modelini, ülkene getirip bir girişimci olarak adım atmanın tam zamanıdır. Kim bilir, belki de bu seyahat, seni çağın ötesine taşıyacak bir iş fikri ile buluşturabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…