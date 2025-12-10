onedio
11 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Aralık Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Aralık Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugünün enerjisi sana tatlı bir sürpriz yapabilir! Çünkü tatlı krizlerin artabilir. Ne de olsa kim tatlı, çikolatalı bir brownie dilimine veya bir parça çikolatalı keke 'hayır' diyebilir ki? Ancak unutma, sağlık her zaman önceliğimiz. Bu yüzden tatlıya olan bu aşırı isteğine karşı biraz daha dikkatli olman gerekebilir. Dengeli ve sağlıklı beslenmeye odaklanmalısın. Belki biraz meyve, belki bir avuç kuruyemiş... Hem tatlı ihtiyacını karşılar, hem de sağlıklı beslenmiş olursun.

Bugünün stresinden ve hızından biraz olsun uzaklaşmak için meditasyon yapmayı düşünmelisin. İçinde bulunduğun karmaşadan sıyrılıp kendi iç huzurunu sağlamak adına meditasyon senin için mükemmel bir seçenek olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

