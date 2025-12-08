Sevgili Terazi, bugün Mars ile Satürn'ün kare açısı denge ihtiyacını biraz daha yükseltebilir. Bu durum, aşk hayatında bazı hassas noktaları da beraberinde getirebilir. Özellikle partnerinin sözlerine karşı daha duyarlı olabilirsin. Ancak burada önemli olan nokta, onun gerçek niyetini anlamak için biraz sabırlı olman gerektiğidir.

Hatta hemen tepki vermek yerine, durumu biraz daha analiz etmek daha sağlıklı bir yaklaşım olabilir. Bu dönemde olumsuz duyguları kişiselleştirmemeye çalışmalısın. Belki de partnerinizin söylediklerini, seninle ilgili bir durumdan ziyade genel bir durum olarak değerlendirmen gerekebilir.

Peki ya bekar Terazi burçları? Sizi de unutmadık. Lakin bu ara, fazlasıyla ciddiyet hissi taşıyan bir tanışma enerjisi seni sarabilir. Belki de hayatına yeni biri girebilir ve bu kişi, hayatında uzun yıllar boyunca kalabilir! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…