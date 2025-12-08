Sevgili Terazi, bugün Mars ve Satürn'ün oluşturduğu kare açı, ortaklık ilişkilerini sınayabilir. İş birliği içinde olduğun kişilerle aranda bir uyumsuzluk hissedebilirsin. Herkesin kendi hızında ilerlemesi, senin tempoyu yakalamakta zorlanmana neden olabilir. Tabii işler senin istediğin gibi gitmiyorsa, temponun düşmesini isteyebileceğini unutmamalısın!

Öte yandan Satürn, bugün seni her zamankinden çok daha kararlı bir tutuma itebilir. Belki işlerin daha hızlı ve verimli ilerlemesi için görev dağılımını yeniden belirlemek gerekse de denge sonunda tutturulabilir. Bu aşamada gereksiz yüklerden kurtulmak ve sınırlarını belirlemek için değişikliğe hazır ol. Yeni bir tempo, yeni bir düzen ve uyum ile artık daha motive olabilirsin iş hayatına!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise, Mars ile Satürn kare açı 'denge' ihtiyacını arttırabilir. Partnerinin söylemlerine karşı daha hassas olabilirsin. Ancak onun gerçek niyetini anlamak için biraz zaman tanıman daha sağlıklı olabilir. Belki de olumsuz duyguları kişiselleştirmemen gereken bir dönemdesindir. Bekar Teraziler için ise bugün, ciddiyet hissi taşıyan bir tanışma enerjisi var. Belki de hayatına yeni biri girebilir ve uzun yıllar kalabilir... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…