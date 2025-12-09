Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde bir hareketlilik var! Bu senin ikili ilişkilerini etkileyebilir. Merkür'ün Uranüs'e karşıt açısı, sevgilinle paylaştığın duygusal ve fiziksel alanlarda beklenmedik bir hareketlilik yaratabilir. Bu, belki de uzun zamandır saklanan bir sırrın aniden ortaya çıkması veya geçmişten kalan bir konunun tekrar gündeme gelmesi şeklinde olabilir.

Şimdi, birlikte olduğun kişiyle aranızda uzun zamandır konuşulmayan o malum konu, bugün yeniden gündeme gelebilir. Ya da belki de geçmişte yaşadığınız bir olay, bugün tekrar su yüzüne çıkar. Bu durumda, geçmişin gölgelerinin geleceğini karartmasına izin vermemen önemli. Unutma, artık geçmiş geçmişte kalmalı!

Öte yandan eğer bekarsan, bugün onun niyetinin ya da geçmişinin beklediğinden çok daha farklı olduğunu fark edebilirsin. Bu durumda, onun gerçeklerini tam olarak öğrenmeden, hayatına tam anlamıyla dahil olmasına izin vermemen önemli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…