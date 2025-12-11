Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında bir rüzgar gibi esen Merkür'ün Yay burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş, partnerinle arandaki iletişimi daha da yoğunlaştırabilir ve her zamankinden daha keyifli hale getirebilir. Belki de bu enerjiyi kullanarak partnerinle birlikte spontane bir kaçamak planlayabilirsin. Belki de bu, bir hafta sonu kaçamağı ya da sadece bir gece boyunca şehir dışında bir macera olabilir.

Ya da belki de, ortak ilgi alanlarına yönelerek birlikte hobilerine daha fazla zaman ayırabilirsin. Belki birlikte bir yemek pişirme deneyimi, belki birlikte bir spor aktivitesi ya da belki de birlikte bir sanat projesi... Seçenekler sonsuz!

Öte yandan eğer bekarsan, bu dönemde sosyal medya veya yakın arkadaş çevren aracılığıyla yeni, heyecan verici ve entelektüel açıdan zengin biriyle tanışman olası. Bu yeni kişi, belki de hayatına yeni bir soluk, yeni bir heyecan ve aşk getirecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…