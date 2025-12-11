Sevgili Terazi, bugün Merkür, Yay burcuna geçiş yapıyor ve seni güçlendiriyor! Bu geçiş, hayatının iletişim, öğrenme ve kısa yolculuklarla ilgili alanlarını coşkuyla dolduruyor ve yeniden canlandırıyor. İş hayatına bir göz at, belki de yeni bir sunum tekniği öğrenmek, pazarlama stratejilerini daha umut dolu ve etkileyici bir dil ile yeniden şekillendirmek veya kısa bir eğitim seminerine katılmak için mükemmel bir dönemdesin. Bu dönem, düşüncelerini daha coşkulu ve geniş bir kitleye ulaştırarak kendini tam da istediğin gibi ifade etmen konusunda sana destek olabilir.

Öte yandan yakın çevrenden, belki de kardeşlerinden veya komşularından önemli bir haber de alabilirsin bugün. Finansal açıdan bakıldığında, belki de kısa vadeli bir eğitim programına veya yeni bir iletişim cihazına yatırım yapma kararını bu dönemde alabilirsin. Ancak bu dönemde sevdiklerinden gelen haber her ne olursa olsun, dostlarınla iş yaparken biraz daha dikkatli olmanı öneririz. Çünkü, günün sonunda ya dostluğun zarar görebilir ya da beklenmedik bir kayıp canını sıkabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…