Sevgili Terazi, bugün Mars'ın Neptün ile oluşturduğu kare açı işlerini düzgün bir şekilde yürütme konusunda birtakım zorluklar yaşamana neden olabilir. İş akışında karmaşa yaşanabilir, yapılacaklar listendeki işler gecikebilir ve enerjini hangi işe yönlendireceğini belirlemekte zorlanabilirsin. Tabii bu arada iş yerinde iletişim hataları veya yanlış bilgilendirmeler nedeniyle gereksiz yere zaman kaybetme riskin de var.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, belki de pazar gününü işten uzaklaşarak geçirmeyi düşünebilirsin. Biraz dinlenmek ve bu arada işin içinden nasıl çıkacağına dair stratejiler belirlemek işini kolaylaştırabilir. Zorlu denklemlerle kendini yormaktansa, sosyalleşme ise kendin için yapacağın en iyi şey olacaktır. Bu sayede kafanı toplayacağına ve iş hayatına bomba gibi geri döneceğine eminiz!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Mars ile Neptün'ün kare açısı, partnerinle arandaki küçük sorunların büyümesine neden olabilir. Günlük hayatın hızlı temposunda romantizmi kaybedebilir veya partnerine zaman ayırmakta zorlanabilirsin. Galiba ilişkideki fedakarlık dengesini iyi kurman ve yanılsamalardan kaçınman gereken bir dönemdesin. Birlikte olmak istiyorsan, iki kişilik düşünmelisin. Tabii partnerin de öyle! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…