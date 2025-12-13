Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında dikkatli olman gerekecek. Gökyüzünde Mars ile Neptün'ün kare açısı, belki de farkında bile olmadığın küçük sorunların partnerinle arandaki ilişkinin üzerinde büyük bir gölge oluşturmasına neden olabilir.

Hayatın hızlı temposu, iş stresi, günlük sorumluluklar derken romantizmi bir kenara bırakabilir ve sevdiklerine zaman ayırmakta zorlanabilirsin. Fakat unutma ki, aşk hayatında dikkat etmen gereken en önemli nokta, ilişkideki fedakarlık dengesini iyi kurmak ve yanılsamalardan kaçınmaktır. Eğer gerçekten partnerinle birlikte olmak istiyorsan, her kararını iki kişilik düşünmelisin. Tabii ki bu durumda partnerinin de aynı şekilde düşünmesi gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…