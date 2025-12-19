Miss Turkey Birincisi Seçildi! 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir Oldu

Miss Turkey, Türkiye’de düzenlenen ulusal düzeyde güzellik yarışmasıdır. Katılım şartları arasında yarışmacıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, 18-27 yaş arasında olmaları, çocuk sahibi olmamaları ve evi olmamaları yer alıyor. Yarışmada birinci seçilen ise Türkiye’yi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil ediyor.

Miss Turkey ilk olarak 1929 yılında düzenlendi. Hükümet desteği ile düzenlenen yarışmada birinci Feriha Tevfik (fotoğrafta) olmuştur. 1980’li yıllara kadar ‘Türkiye Güzellik Yarışması’ olarak adlandırılan yarışma sonraki yıllarda “Miss Turkey” olarak değiştirildi.

1980 yılında Fahriye Funda Aydoğdu Miss Turkey birincisi oldu.