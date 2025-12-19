onedio
Miss Turkey Birincisi Seçildi! 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.12.2025 - 23:07

1980 yılından beri düzenlenen ve Türkiye güzelinin seçildiği Miss Turkey 2025 birincisi belli oldu. Sıla Saraydemir, 2025 Türkiye güzeli oldu. Peki, Miss Turkey birincisi olan Sıla Saraydemir kimdir?

Miss Turkey birincisi belli oldu. 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir oldu.

Miss Turkey Organizasyonu'nda 43'üncü etkinlik gerçekleştirildi. Binlerce genç kadının başvurduğu yarışmada 130 kişi ön elemeyi geçti. Önceki gün jüri karşısında çıkan 130 kişiden sadece 20 kişi finale kaldı. Türkiye’yi uluslararası güzellik yarışmasında temsil edecek Miss Turkey’de birinci belli oldu. 2025 Türkiye güzeli Sıla Saraydemir seçildi.

Türkiye güzelini Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar ve Yasin Soy'dan oluşan jüri üyeleri belirledi.

Sıla Saraydemir kimdir?

Sıla Saraydemir, 22 yaşında Miss Turkey birincisi oldu. 1.80 boyunda olan Saraydemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4. sınıf öğrencisi. 2025 Miss Turkey birincisi seçilen Sıla Saraydemir, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek.

Miss Turkey nedir?

Miss Turkey, Türkiye’de düzenlenen ulusal düzeyde güzellik yarışmasıdır. Katılım şartları arasında yarışmacıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, 18-27 yaş arasında olmaları, çocuk sahibi olmamaları ve evi olmamaları yer alıyor. Yarışmada birinci seçilen ise Türkiye’yi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil ediyor. 

Miss Turkey ilk olarak 1929 yılında düzenlendi. Hükümet desteği ile düzenlenen yarışmada birinci Feriha Tevfik (fotoğrafta) olmuştur. 1980’li yıllara kadar ‘Türkiye Güzellik Yarışması’ olarak adlandırılan yarışma sonraki yıllarda “Miss Turkey” olarak değiştirildi. 

1980 yılında Fahriye Funda Aydoğdu Miss Turkey birincisi oldu.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Ronayi

Kız güzel ama Türkiye güzeli olacak kadar değil bence.

olcymelis

Hande doğandemir sandım bi an

.

tam ben de bunu yazmaya gelmiştim , baktım ki yazılmış :)

U Efekent

ulan neden hep aşırı sıradan hatunlar türkiye güzeli oluyor. şöyle irina shayk, barbara palvin, margot robbie ayarında olmalı ülkenin en güzeli dediğin.