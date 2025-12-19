onedio
Gözaltına Alınan Ezgi Eyüboğlu'ndan Serbest Bırakıldıktan Sonra İlk Açıklama Geldi

Gözaltına Alınan Ezgi Eyüboğlu'ndan Serbest Bırakıldıktan Sonra İlk Açıklama Geldi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.12.2025 - 21:59

Ünlü isimlere düzenlenen operasyonlar kapsamında ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu’na götürülerek gerekli testleri verdikten sonra serbest bırakılan Ezgi Eyüboğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınmıştı.

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınmıştı.

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu’na götürülerek gerekli testleri verdi. Test sürecinin tamamlanmasının ardından hakkında herhangi bir tutuklama ya da adli kontrol kararı uygulanmayan oyuncu, serbest bırakıldı. 

Adli Tıp Kurumu'na saç ve kan örneği veren Ezgi Eyüboğlu, serbest bırakıldıktan sonra Instagram hesabından açıklama yaptı.

Ezgi Eyüboğlu'nun gözaltına alınmasının detaylarından burada bahsetmiştik:

İşte oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun serbest bırakıldıktan sonra ilk açıklaması:

İşte oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun serbest bırakıldıktan sonra ilk açıklaması:

Kamuoyunun Bilgisine

Bugün gerçekleşen operasyonda komşum ve arkadaşım olan birinin evindeyken yapılan aramada göz altına alındım ve savcılık tarafından ifademe başvurulduktan sonra serbest bırakıldım.

Hakkımda çıkan haberlerde yer alan tüm iddialar asılsızdır. Gerekli görüldüğü takdirde avukatım süreçle ilgili açıklama yapacaktır.

Ezgi Eyüboğlu

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
