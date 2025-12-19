Hayatında Hiçbir Başarısı Olmadığını Söyleyen Kadın Başarısızlık Öyküsünü Anlattı

Yazılan kitaplar, yapılan motivasyon konuşmaları, pek çok belgesel, onlarca dolar verilip katılınan söyleşiler... Bunların hepsi başarı ve insanların bir yerlere nasıl geldiği üzerine oluyor. Bir yerlere gelemeyen veya toplumun önüne koyduğu levelları aşamayan kişiler de kendilerini toplumdan dışlanmış hissediyor. Başarıya bu kadar tapılan ve başarısız olmanın utanılacak bir şey olduğu görüşünün her geçen gün yayıldığı günümüz toplumunda bir sosyal medya kullanıcısı 30 yaşına kadar başardıkları yerine başaramadıklarını açık yüreklilikle anlattı. O anlatı viral oldu.