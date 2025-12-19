onedio
Hayatında Hiçbir Başarısı Olmadığını Söyleyen Kadın Başarısızlık Öyküsünü Anlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.12.2025 - 15:38

Yazılan kitaplar, yapılan motivasyon konuşmaları, pek çok belgesel, onlarca dolar verilip katılınan söyleşiler... Bunların hepsi başarı ve insanların bir yerlere nasıl geldiği üzerine oluyor. Bir yerlere gelemeyen veya toplumun önüne koyduğu levelları aşamayan kişiler de kendilerini toplumdan dışlanmış hissediyor. Başarıya bu kadar tapılan ve başarısız olmanın utanılacak bir şey olduğu görüşünün her geçen gün yayıldığı günümüz toplumunda bir sosyal medya kullanıcısı 30 yaşına kadar başardıkları yerine başaramadıklarını açık yüreklilikle anlattı. O anlatı viral oldu.

"30 yaşındayım ve hala işim yok" sözleriyle başlayan video şöyle;

Videonun sonundaki mesaj ise ayrıca dikkat çekiciydi;

'Ve biliyor musunuz? Ne annenizin, ne babanızın, ne de etrafınızdaki herhangi bir insanın sizinle gurur duymasına ihtiyacınız yok ki. Önemli olan şu an size bu seslendiğim aynanın karşısında, aynada gördüğüm kadınla ben gurur duyuyorsam bence bütün mesele bu. Bu videoyu neden mi çektim? Çünkü yalnız olmadığını bil.'

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
