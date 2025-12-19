onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Pazarcının Portakalları Sulu Göstermek İçin Yaptığı Hile Böyle Görüntülendi

Bir Pazarcının Portakalları Sulu Göstermek İçin Yaptığı Hile Böyle Görüntülendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.12.2025 - 15:15

İçerik Devam Ediyor

Kış aylarının gelmesiyle sofralarda sahne yine portakalın oldu. Gerek içerdiği C vitamini, gerek kokusu ve lezzetiyle kışın vazgeçilmezi olan portakalı alırken dikkat edilecek bazı hususlar da var elbette. Bunların başında da portakalın kabuğunun inceliği ve sulu olması geliyor. Ancak bazı pazarcılar portakallarını pazarlamak için müşterilerini kandırmayı seçiyor. Bir pazarcının portakalını satmak için yaptığı hile ise kameralara yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müşteriyi aldatmaya yönelik o hareket böyle görüntülendi 📹

Tepki çeken pazarcıya gelen yorumlar şöyle;

Tepki çeken pazarcıya gelen yorumlar şöyle;

'iyi ki kameranin icat edildiği bir devirde yaşıyorum yoksa bu kadar dolandiriciyi bir de ikna etmek için uğraşır dururduk'

'Adam söylüyor zaten sulu sulu portakal diye 😂. Adamın yaptığında bi problem görmemesinin sebebi de bu 😅'

'Toplumsal çürüme iste bu,  ahlak yok sadece insan kandirarak cepteki parayi calma pesindeler'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın