Küçük Boy Parfümler Daha mı Kalıcı? Teorisiyle Parfüm Algımızı Sorgulatan Kadın

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.12.2025 - 15:12

Sosyal medyada yapılan bir parfüm tespiti kısa sürede gündem oldu. Bir kullanıcı, küçük boy parfümlerin büyük boylara göre daha kalıcı olduğunu savundu. Mağazalarda deneme şişelerinin çok daha yoğun koktuğunu söyleyen kullanıcı, büyük boy alındığında aynı etkiyi alamadığını dile getirdi. 

Gelin birlikte bakalım 👇

Buradan izleyebilirsiniz:

Büyük boy parfüm aldığınızda kokunun azaldığını fark ettiniz mi?

Bir sosyal medya kullanıcısı, artık büyük boy parfüm almadığını söyleyerek dikkat çeken bir iddiada bulundu. Kullanıcıya göre küçük boy, minik şişelerde satılan parfümler hem daha yoğun hem de daha kalıcı.

Paylaşımında mağaza deneyimlerinden örnek veren kullanıcı, deneme şişelerinden sıkılan parfümlerin saatlerce buram buram koktuğunu, ancak aynı parfümün büyük boyu satın alındığında bu etkiyi göstermediğini söyledi.

'Bence hepimiz fark ettik” diyerek konuşan kullanıcı, bu nedenle artık küçük boy parfümleri tercih ettiğini dile getirdi.

