Küçük Boy Parfümler Daha mı Kalıcı? Teorisiyle Parfüm Algımızı Sorgulatan Kadın

Bir sosyal medya kullanıcısı, artık büyük boy parfüm almadığını söyleyerek dikkat çeken bir iddiada bulundu. Kullanıcıya göre küçük boy, minik şişelerde satılan parfümler hem daha yoğun hem de daha kalıcı.

Paylaşımında mağaza deneyimlerinden örnek veren kullanıcı, deneme şişelerinden sıkılan parfümlerin saatlerce buram buram koktuğunu, ancak aynı parfümün büyük boyu satın alındığında bu etkiyi göstermediğini söyledi.

'Bence hepimiz fark ettik” diyerek konuşan kullanıcı, bu nedenle artık küçük boy parfümleri tercih ettiğini dile getirdi.