Ünlü Kardiyolog Yanıtladı: Çaya Limon Atınca Ne Oluyor?

Dilara Bağcı Peker
16.12.2025 - 08:40

Etrafınızda çayını limonsuz içemeyen birileri mutlaka vardır. Hatta belki de o kişi sizsiniz. Limonun, hem çayın tadını değiştirdiği hem de daha sağlıklı hale getirdiğine inanılıyor. Peki gerçekten böyle mi?

YouTube'da bilgilendirici videolar çeken Doç.Dr. Muhammed Keskin bu konuya parmak bastı ve 'Çaya Limon Atmak Şehir Efsanesi mi?' başlıklı bir video yayınladı. 

Keskin, 'çaya limon atılır mı?' sorusunu bilimsel bir açıdan yanıtladı. Bakalım çaya limon atınca nasıl değişimler oluyormuş!

Kaynak: YouTube / Doç. Dr. Muhammed Keskin

Çaya limon atmanın birçok faydası var!

Çaya limon atmanın birçok faydası var!

Doç.Dr.Keskin, çaya atılan bir dilim limonun, çaydaki faydalı biyomoleküllerin emilimini artırdığını söylüyor. Bu da kalp dostu çayın daha faydalı hale gelmesini sağlıyor. 

Ayrıca limon, çaydaki tanenlerin demiri bağlamasını önlüyor. Tanen, demirin emilimini azaltan bir maddedir. Limon ise tanenlerin demiri bağlama riskini azaltır. Özetle, demir eksikliğiniz varsa çayınıza limon atabilirsiniz.

Özellike kış aylarında bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız çayınıza limon atabilirsiniz. Ayrıca limon, sindirimi hızlandıracağı için kilo kontrolü sağlamak için de limondan faydalanabilirsiniz. 

Akşam yemeklerinden sonra limonlu bir çay içerek hem sindirimi hızlandırmış olur hem demir emilimini engellememiş olur hem de kan şekerinizi düşürüp insülin riskinin önüne geçmiş olursunuz!

Videonun tamamın buradan izleyebilirsiniz;

