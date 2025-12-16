Ünlü Kardiyolog Yanıtladı: Çaya Limon Atınca Ne Oluyor?

Etrafınızda çayını limonsuz içemeyen birileri mutlaka vardır. Hatta belki de o kişi sizsiniz. Limonun, hem çayın tadını değiştirdiği hem de daha sağlıklı hale getirdiğine inanılıyor. Peki gerçekten böyle mi?

YouTube'da bilgilendirici videolar çeken Doç.Dr. Muhammed Keskin bu konuya parmak bastı ve 'Çaya Limon Atmak Şehir Efsanesi mi?' başlıklı bir video yayınladı.

Keskin, 'çaya limon atılır mı?' sorusunu bilimsel bir açıdan yanıtladı. Bakalım çaya limon atınca nasıl değişimler oluyormuş!

Kaynak: YouTube / Doç. Dr. Muhammed Keskin