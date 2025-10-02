onedio
Küresel Sumud Filosu’ndan Mikeno Gemisi Ablukayı Deldi: İsrail Gemiye El Koydu

Küresel Sumud Filosu'ndan Mikeno Gemisi Ablukayı Deldi: İsrail Gemiye El Koydu

02.10.2025 - 10:22

Gazze’de açlığa mahkum edilen milyonlarca insana insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na dün akşam saatlerinde soykırımcı İsrail askerlerinin müdahalesi olmuştu. İsrail askeri unsurları 50’den fazla gemiden oluşan filonun bazı gemilerini el geçirdi ve 100’den fazla aktivisti gözaltına aldı. Gemilerde alıkonulanların 30’nun Türk vatandaşı olduğu öğrenildi. Filodaki bazı gemilerin Gazze’ye ilerleyişi ise sürüyor. Filodaki Mikeno gemisindeki takip cihazının aktif olmasıyla geminin Gazze karasularına girdiği görüldü. Bu İsrail’in uyguladığı acımasız ablukanın fiilen delinmesi manasını geliyor. Mikeno gemisinden ise şimdi sinyal alınamıyor. Son yapılan açıklamada ise İsrail'in Mikeno gemisine el koyduğu duyuruldu.

Tüm dünyanın gözü önünde açlığa mahkum edilen milyonlarca Filistinliye yardım ulaştırmak için 50’den fazla gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu yola çıkmıştı.

Gazze karasularına yaklaşan filoya dün akşam saatlerinde soykırımcı İsrail askerlerinin müdahalesi gerçekleşti. İsrail komandoları filonun ana kumanda gemisine çıktı. Filodaki 20’den fazla gemiye el konuldu. 30 Türk vatandaşının da içinde olduğu 100’den fazla aktivist ise İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

Mikeno gemisi delinmez denilen Gazze ablukasını delerek herkese umut oldu.

Küresel Sumud Filosu’ndan yapılan açıklamada İsrail askerlerinden kaçan gemilerin Gazze’ye ilerleyişinin sürdüğü açıklandı. Uzun süre sinyal alınamayan Mikeno isimli gemi ise Gazze karasularına girmeyi başaran ilk gemi oldu. İsrail’in ablukasını delerek herkese umut olan Mikeno gemisi Gazze’ye 20 kilometre kala sinyal vermeye başladı. Ancak sonrasında sinyali yeniden kesildi.

Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan son açıklamada ise İsrail'in gemiye el koyduğu bilgisi paylaşıldı.

Filoya ait gemilerden alınan son sinyaller 👇

