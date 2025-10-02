Küresel Sumud Filosu’ndan Mikeno Gemisi Ablukayı Deldi: İsrail Gemiye El Koydu

Gazze’de açlığa mahkum edilen milyonlarca insana insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na dün akşam saatlerinde soykırımcı İsrail askerlerinin müdahalesi olmuştu. İsrail askeri unsurları 50’den fazla gemiden oluşan filonun bazı gemilerini el geçirdi ve 100’den fazla aktivisti gözaltına aldı. Gemilerde alıkonulanların 30’nun Türk vatandaşı olduğu öğrenildi. Filodaki bazı gemilerin Gazze’ye ilerleyişi ise sürüyor. Filodaki Mikeno gemisindeki takip cihazının aktif olmasıyla geminin Gazze karasularına girdiği görüldü. Bu İsrail’in uyguladığı acımasız ablukanın fiilen delinmesi manasını geliyor. Mikeno gemisinden ise şimdi sinyal alınamıyor. Son yapılan açıklamada ise İsrail'in Mikeno gemisine el koyduğu duyuruldu.