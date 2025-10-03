onedio
İnci Taneleri Final mi Yaptı? Diziseverler İnci Taneleri’ni “Unutuldu” İddiasıyla X’te Gündeme Getirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.10.2025 - 12:54

Kanal D’de izleyiciyle buluşan İnci Taneleri özellikle ilk sezonuyla adeta tüm Türkiye’yi ele geçirmişti. Hazar Ergüçlü’nün hayat verdiği Dilber karakterinin pavyondaki dans sahneleri epey konuşulmuştu. Elbiseleri bile satışa çıkmış, izleyiciler stokları eritmişti. Ancak sonrasında hikaye biraz yön değiştirerek aile olaylarına odaklanmıştı. 

Şimdiyse sezon arasında olan İnci Taneleri dizisi X’te gündeme geldi. Dizinin başlayıp başlamayacağı merak konusu olurken “unutuldu” endişesi de yaşandı. Gelin detaylara geçelim!

Her şey bu tweet ile başladı 👇

Ardından ise hemfikir olanlar yorumlarda buluştu. 👇

İnci Taneleri ne zaman başlayacak?

Dizinin şu an için çekimleri başlamadı. Yılmaz Erdoğan’ın Netflix için çekeceği Organize İşler Karun Hazinezi projesi nedeniyle İnci Taneleri askıya alındı. Ancak final kararı verilmedi. Erdoğan, dizinin şubat ayında izleyiciyle buluşacağını duyurmuştu.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
