İnci Taneleri Final mi Yaptı? Diziseverler İnci Taneleri’ni “Unutuldu” İddiasıyla X’te Gündeme Getirdi
Kanal D’de izleyiciyle buluşan İnci Taneleri özellikle ilk sezonuyla adeta tüm Türkiye’yi ele geçirmişti. Hazar Ergüçlü’nün hayat verdiği Dilber karakterinin pavyondaki dans sahneleri epey konuşulmuştu. Elbiseleri bile satışa çıkmış, izleyiciler stokları eritmişti. Ancak sonrasında hikaye biraz yön değiştirerek aile olaylarına odaklanmıştı.
Şimdiyse sezon arasında olan İnci Taneleri dizisi X’te gündeme geldi. Dizinin başlayıp başlamayacağı merak konusu olurken “unutuldu” endişesi de yaşandı. Gelin detaylara geçelim!
