Taşacak Bu Deniz Dizisindeki Oyuncuların Karadeniz Şivesi Karşısında İzleyiciler Yorum Yapmadan Edemedi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.10.2025 - 09:51

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrolleri paylaştığı yeni Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, yayın tarihini açıkladı. 10 Ekim Cuma günü ilk bölümüyle yayınlanacak olan dizinin yeni fragmanı da paylaşıldı. İzleyiciler fragman karşısında şiveye dikkat çekmeden edemedi. Söz konusu Karadeniz dizileri olunca izleyiciler de şiveye tepki göstermeden duramıyor. Gelin neler demişler birlikte bakalım!

