Eşref Rüya’nın Senaristi Ethem Özışık, “Türkiye’de Senarist Olmak” Paylaşımıyla Gündeme Geldi

Elif Sude Yenidoğan
03.10.2025 - 08:57

Ekranlarda adını sık duyduğumuz kalemlerden Ethem Özışık, hikayeleriyle son yılların popüler dizilerine yön veren isimlerden. Kendisini özellikle Poyraz Karayel dizisindeki başarısıyla hafızalara kazımıştık. Şimdiyse Eşref Rüya’nın senaryosunu yazıyor. Ünlü senarist Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim!

Ethem Özışık, 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Senarist Ödülü kazanarak kendini bir kez daha kanıtlamıştı.

Sana Bir Sır Vereceğim, Teşkilat, Bambaşka Biri, Poyraz Karayel gibi popüler projelere imza atan Özışık şimdilerde Eşref Rüya ile hayranlarını etki altına almayı başarıyor.

Ünlü senaristin dikkat çeken Instagram paylaşımı ise buydu 👇

“Türkiye’de senarist olmak” vurgusuyla “senaryo yazdım bitti” şeklinde olmadığını, yazarken düşünmesi gereken birçok etken olduğunu vurgulamıştı. Daha doğrusu “ağzı olan konuşuyor” demek istemişti.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
