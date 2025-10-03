Eşref Rüya’nın Senaristi Ethem Özışık, “Türkiye’de Senarist Olmak” Paylaşımıyla Gündeme Geldi
Ekranlarda adını sık duyduğumuz kalemlerden Ethem Özışık, hikayeleriyle son yılların popüler dizilerine yön veren isimlerden. Kendisini özellikle Poyraz Karayel dizisindeki başarısıyla hafızalara kazımıştık. Şimdiyse Eşref Rüya’nın senaryosunu yazıyor. Ünlü senarist Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim!
Ethem Özışık, 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Senarist Ödülü kazanarak kendini bir kez daha kanıtlamıştı.
Ünlü senaristin dikkat çeken Instagram paylaşımı ise buydu 👇
