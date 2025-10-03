Diziler Zirveyi Göremedi! 2 Ekim Reyting Sonuçları Açıklandı
2 Ekim Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı. Yayın hayatı yeni başlayan Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ekrandaydı. Veliaht Show TV’de izleyiciyle buluşurken Halef ise NOW’da yayınlandı. Ancak yeni sezon dizilerimiz reyting sonuçlarında zirveyi göremedi. Türkiye, maç izlemeyi tercih etti. Hareketli bir akşamın ardından gelin sonuçlara birlikte bakalım!
Fenerbahçe ve Nice karşılaşması tüm kişilerde birinci sıraya yerleşmeyi başardı.
Ardından ise Halef geldi.
Veliaht ise üçüncüydü.
