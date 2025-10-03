onedio
Diziler Zirveyi Göremedi! 2 Ekim Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
03.10.2025 - 10:23

2 Ekim Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı. Yayın hayatı yeni başlayan Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ekrandaydı. Veliaht Show TV’de izleyiciyle buluşurken Halef ise NOW’da yayınlandı. Ancak yeni sezon dizilerimiz reyting sonuçlarında zirveyi göremedi. Türkiye, maç izlemeyi tercih etti. Hareketli bir akşamın ardından gelin sonuçlara birlikte bakalım!

Fenerbahçe ve Nice karşılaşması tüm kişilerde birinci sıraya yerleşmeyi başardı.

Maç akşamları biliyorsunuz ki dizilerin pek şansı olmuyor. Tüm Türkiye, maç mücadelesini izlemek için adeta ekrana kilitleniyor. Fenerbahçe ve Nice karşılaşması da TOTAL’de 8,61, AB’de 9,38, ABC1’de ise 10,61 reyting alarak zirveye yerleşti.

Ardından ise Halef geldi.

Dizi TOTAL’de 8,02 ile 2. sıraya yerleşti. Aynı zamanda ABC1’de de 5,91 ile 2. oldu. AB’de ise 3,96 ile 4. sıradaydı. Anlaşılan maç olmasaydı rakibi Veliaht’a epey fark atacakmış.

Veliaht ise üçüncüydü.

TOTAL’de 4,24 ve ABC1’de 5,47 sonuçla üçüncü sıraya yerleşen dizi AB’de 5,03 ile Halef’in önüne geçerek 2. oldu.

