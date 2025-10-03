Veliaht Dizisinde Pastacı Rolünü Oynayan Serra Arıtürk’ün Pastacılık Eğitimi Aldığı Anlar Ortaya Çıktı
Yeni sezon için Show TV’de başlayan Veliaht dizisi tam gaz devam ediyor. Henüz ilk bölümleri yayınlanmış olsa da izleyiciler hem oyuncu kadrosu nedeniyle hem de hikaye nedeniyle diziye epey ilgi gösterdi. Dizinin başrollerini Serra Arıtürk ve Akın Akınözü paylaşıyor. Şimdiyse bir Instagram hesabı Serra Arıtürk’ün hayat verdiği Reyhan karakteri için sete yardıma gittiklerini paylaştı. Sebebiyse Reyhan karakterinin pastacı olması ve Serra Arıtürk’ün bir uzmandan işi öğrenmesi gerektiğiydi.
Dizilerde karakterlerle ilgili detayların düşünülmesi ve bunun üzerine çalışılması izleyiciyi epey etkiliyor.
