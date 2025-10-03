onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Veliaht Dizisinde Pastacı Rolünü Oynayan Serra Arıtürk’ün Pastacılık Eğitimi Aldığı Anlar Ortaya Çıktı

Veliaht Dizisinde Pastacı Rolünü Oynayan Serra Arıtürk’ün Pastacılık Eğitimi Aldığı Anlar Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.10.2025 - 14:19

Yeni sezon için Show TV’de başlayan Veliaht dizisi tam gaz devam ediyor. Henüz ilk bölümleri yayınlanmış olsa da izleyiciler hem oyuncu kadrosu nedeniyle hem de hikaye nedeniyle diziye epey ilgi gösterdi. Dizinin başrollerini Serra Arıtürk ve Akın Akınözü paylaşıyor. Şimdiyse bir Instagram hesabı Serra Arıtürk’ün hayat verdiği Reyhan karakteri için sete yardıma gittiklerini paylaştı. Sebebiyse Reyhan karakterinin pastacı olması ve Serra Arıtürk’ün bir uzmandan işi öğrenmesi gerektiğiydi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Dizilerde karakterlerle ilgili detayların düşünülmesi ve bunun üzerine çalışılması izleyiciyi epey etkiliyor.

Dizilerde karakterlerle ilgili detayların düşünülmesi ve bunun üzerine çalışılması izleyiciyi epey etkiliyor.

Serra Arıtürk’ün de rolü için destek alması tebrik edildi. Böyle detaylar diziyi daha gerçekçi kılıyor. Hal böyle olunca izleyicinin seyir keyfi de yükseliyor. Aynı zamanda kamera arkasından paylaşılan görüntüler dizinin reklamı için de işe yarıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın