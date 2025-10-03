onedio
Ayırdığınız Her Dakikanın Hakkını Verecekler: Son Yılların En Kaliteli Filmleri!

03.10.2025 - 17:25

Ne izlesem girdabına bir girdim mi çıkmak maalesef ki o kadar da kolay olmuyor. Hatta kimi zamanlarda ne izlesem diye ararken bir bakmışsınız ki saatleriniz ekran başında boşuna geçmiş. İşte böyle bir kayıp yaşamayın diye ilaç niteliğinde bir liste hazırladık! Son yılların en kaliteli filmlerini sizler için derledik. Şimdiden iyi seyirler dileriz…

The Dig (2021)

The Dig (2021)

İkinci Dünya Savaşı öncesi İngiltere’de bir dul, arazisindeki höyüğü kazması için yerli bir kazıcıyı çağırır. Toprağın altından çıkan gemi mezarı, tarihin akışını değiştirecek bir keşfe dönüşür. Müze bürokrasisi ile kişisel hırslar çatışırken, iki insan arasında sessiz bir bağ kurulur. Gökyüzünde kara bulutlar birikirken, yerde bin yıllık bir hikaye yazılır. Film, sakin temposuyla hem keşfi hem insanı anlatır.

Don't Look Up (2021)

Don't Look Up (2021)

Bir kuyruklu yıldızın dünyaya çarpacağını hesaplayan iki bilim insanı, kimseyi ikna edemez. Siyaset, medya ve teknoloji dünyası gerçeği eğip bükerek gösteriye çevirir. “Panik yapmayın” diyenlerle “yukarı bakmayın” diyenler ekranı doldurur. Bilimsel uyarı, reytinge kurban gider. Acı gülümseten bir kıyamet taşlaması izleriz.

CODA (2021)

CODA (2021)

Ailesindeki tek duyan kişi olan Ruby, sabahları balıkçılıkta yardım eder, akşamları şarkı söyler. Müzik öğretmeni onun sesindeki ışığı fark edince, Ruby iki yol arasında kalır. Ailesine duyduğu sorumlulukla kendi hayali çarpışır. Evde sevgi boldur ama kelimeler yetmez; bakışlar anlatır. Şefkatli ve umut veren bir büyüme hikayesi.

Aftersun (2022)

Aftersun (2022)

Genç bir kız, babasıyla çıktığı yaz tatilini yıllar sonra kamera kayıtlarından izler. O günlerde anlamadığı küçük anlar, büyüdükçe başka bir renge bürünür. Baba, gülümserken bile yorgundur; kız, her anı saklamak ister. Güneşli karelerin içinde hüzün gizlidir. Sessizliğiyle konuşan, ince bir hatıra filmi.

Decision to Leave (2022)

Decision to Leave (2022)

Bir dedektif, dağda ölü bulunan adamın gizemini çözmeye çalışırken dul eşiyle tuhaf bir yakınlık kurar. Şüphe ile çekim arasında ince bir çizgi oluşur. Kadının bakışı her şeyi değiştirir; mantık ile duygu yer değiştirir. Sis, yağmur ve gölgeler ipuçlarının önüne geçer. Aşk mı, suç mu; cevap net değildir.

RRR (2022)

RRR (2022)

İki savaşçı, sömürge döneminde farklı amaçlarla aynı ateşe yürür. Düşman olduklarını sanırken, kader onları yan yana getirir. Dostluk ve ihanet iç içe geçer; her sahne daha da büyür. Şarkılar, dövüşler, atlayışlar derken tempo hiç düşmez. Büyük, gürültülü ve yürek kabartan bir macera.

Nope (2022)

Nope (2022)

At çiftliği işleten iki kardeş, gökyüzünde garip bir hareket fark eder. Peşine düştükleri şey bir gösteri fırsatı gibi görünür ama bedeli ağırdır. Kameralar kurulur, planlar yapılır; doğa kendi kuralını hatırlatır. Merak ile pohpoh arasındaki sınır silinir. Gösteri kültürünü ürperten bir dille anlatır.

Babylon (2022)

Babylon (2022)

Sessiz sinemadan sesliye geçişin eşiğinde Hollywood’da büyük bir curcuna kopar. Parlak partiler, çamurlu setler; yıldızlık ile düşüş aynı gecede yaşanır. Hayal kuranlar çoktur, ayakta kalan az. Şöhretin bedeli, yüzünü gösterir. Gürültülü, kalabalık ve unutulmaz anlarla dolu.

The Iron Claw (2023)

The Iron Claw (2023)

Güreş dünyasının efsane bir ailesi, ringin dışında ağır sınavlar verir. Kardeşlik bağı, başarı ve kayıplar arasında gerilir. Babalarının sert gölgesi her adımlarında hissedilir. Sahnedeki güç, evdeki kırılganlığı saklayamaz. İç acıtan, insanı aile sofrasına oturtan bir dram.

May December (2023)

May December (2023)

Ünlü bir oyuncu, canlandıracağı karakteri anlamak için yıllar önce skandala karışmış bir kadının evine misafir olur. Evin içindeki denge, misafirin varlığıyla bozulur. Gülüşlerin arkasında taş gibi ağır anılar gizlidir. Oyunculukla gerçek hayat birbirine karışır.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (2023)

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (2023)

Ethan Hunt bu kez görünmez bir düşmanla, kontrolden çıkan bir yapay zekayla karşı karşıya kalır. Dünyanın her köşesinde kovalamaca; tren üstü, uçurum kenarı, dar sokak… Eski dostlarla yeni tehditler aynı masaya oturur. Bir anahtarın peşinde herkes birbirini sınar.

Grassland (2024)

Grassland (2024)

Bir ailenin düzeni, hiç büyütülmeyecek bir olayın çığ gibi büyümesiyle sarsılır. Küçük bir hata, kasabada büyük bir krize dönüşür. Anne-baba “koruyalım” derken, çocuk kendi yolunu arar. Komşular, kurallar ve fısıltılar her şeyi daha da zorlaştırır. Sakin ilerleyen ama içten içe yakan bir aile gerilimi.

Ghostlight (2024)

Ghostlight (2024)

Orta yaşlı bir inşaat işçisi, tesadüfen mahalle tiyatrosuna girer ve “Romeo ve Juliet” provasına kapılır. Evde taşıdığı yükler, sahnede yavaş yavaş hafifler. Eşi ve kızıyla açılmayan kapılar, oyun metninde aralanır. Gülümseten anların arasında derin bir sızı dolaşır. Şefkatle sarılmış bir yeniden başlama hikayesi.

Deadpool & Wolverine (2024)

Deadpool & Wolverine (2024)

Dünya yerinden oynasa, Deadpool’un dilinin ayarı değişmez; bu kez yanında gönülsüz bir kahraman daha vardır. Patırtı, şamata, bol gönderme. İkili, kavga ede ede yan yana durmayı öğrenir. Kapanışta hem eğlenmiş hem de şaşırmış olursunuz.

Maidaan (2024)

Maidaan (2024)

Hindistan’ın futbol tarihinde iz bırakan bir teknik adam, imkansız denilen bir başarı için takımını toplar. Yoksulluk, imkan kısıtlılığı ve önyargılar; hepsi aynı sahada. Disiplin, inat ve inanç yavaş yavaş sonuç verir. Maç sahnelerinde nabız yükselir, soyunma odasında gözler dolar. Sporun niye “bir arada olma” hikayesi olduğunu hatırlatır.

Touch (2024)

Touch (2024)

Yıllar önce kalbini verdiği kadını bulmak için yaşlı bir adam, kıtalar arası bir yolculuğa çıkar. Eski şarkılar, sararmış notlar ve küçük işaretler ona yol gösterir. Yol uzadıkça hatıralar tazelenir; hüzünle umut el ele yürür. Tanıdık sokaklar kadar yabancı bir şehir de sığınak olabilir. Sessiz, sıcak ve derinden dokunan bir arayış.

