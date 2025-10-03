Ayırdığınız Her Dakikanın Hakkını Verecekler: Son Yılların En Kaliteli Filmleri!
Ne izlesem girdabına bir girdim mi çıkmak maalesef ki o kadar da kolay olmuyor. Hatta kimi zamanlarda ne izlesem diye ararken bir bakmışsınız ki saatleriniz ekran başında boşuna geçmiş. İşte böyle bir kayıp yaşamayın diye ilaç niteliğinde bir liste hazırladık! Son yılların en kaliteli filmlerini sizler için derledik. Şimdiden iyi seyirler dileriz…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
The Dig (2021)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Don't Look Up (2021)
CODA (2021)
Aftersun (2022)
Decision to Leave (2022)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
RRR (2022)
Nope (2022)
Babylon (2022)
The Iron Claw (2023)
May December (2023)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (2023)
Grassland (2024)
Ghostlight (2024)
Deadpool & Wolverine (2024)
Maidaan (2024)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Touch (2024)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
İzlediğim milyon tane film bir yana 'Esaretin Bedeli' bir yana bende ki yeri ayrıdır.❤️
çoğu çok güzel seyredilir hele can dostum favorim
Hayat güzeldir 🥹 ve esaretin bedeli ve ve ve ilk on aslında 👏