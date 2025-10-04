Kadro Tamamlanıyor: Organize İşler: Karun Hazinesi Dizisine 5 Oyuncu Birden!
Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Organize İşler serisinin dizisi geliyor. Organize İşler: Karun Hazinesi dizisi için hazırlıklar devam ederken Birsen Altuntaş, kadroya 5 oyuncunun daha dahil olduğunu açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Yılmaz Erdoğan’ın gişe rekorları kıran “Organize İşler” serisi bu kez dizi formatıyla ekrana taşınıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Organize İşler: Karun Hazinesi kadrosuna son olarak yeni isimler de eklendi.
