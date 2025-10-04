onedio
Kadro Tamamlanıyor: Organize İşler: Karun Hazinesi Dizisine 5 Oyuncu Birden!

04.10.2025 - 09:25

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Organize İşler serisinin dizisi geliyor. Organize İşler: Karun Hazinesi dizisi için hazırlıklar devam ederken Birsen Altuntaş, kadroya 5 oyuncunun daha dahil olduğunu açıkladı.

Yılmaz Erdoğan’ın gişe rekorları kıran “Organize İşler” serisi bu kez dizi formatıyla ekrana taşınıyor.

Netflix’te yayınlanacak “Organize İşler Karun Hazinesi” adlı 8 bölümlük projede Erdoğan’a, Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Uraz Kaygılaroğlu gibi usta oyuncular eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez bulunuyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Organize İşler: Karun Hazinesi kadrosuna son olarak yeni isimler de eklendi.

“Çok Güzel Hareketler 2”den tanıdığımız Hacı Ahmet Ak, “Toraman” rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Halil Demir, Sado’nun adamını; Gözde Kocaoğlu ise Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Asım Noyan’ın çetesinden bir karakteri oynayacak. Çekimlerin bir kısmı Erdoğan’ın Köyceğiz’deki çiftliğinde kurulan özel platoda gerçekleştirilecek.

Hikâyede, hazine peşindeki Asım ile Sarı Saruhan ve Felemez’in liderlik ettiği çeteler arasındaki mücadeleler ekrana taşınacak. Emniyet tarafında ise Timur Ölkebaş ve Alperen Sazlı rol alacak. Çekimlerin aralık ayının ilk haftasında tamamlanması planlanıyor.

