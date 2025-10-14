Öneri Vakti Geldi! Son Yıllarda En Yüksek Puanları Alan 15 Dram Filmi
Ne izlesem diye düşünenlerin derdine derman bir içerikle karşınızdayız. Son yılların en popüler ve en yüksek puanlarını alan dram filmlerini sizler için derledik. Başlangıcı 2022 yılından yaptık. Her yerde aynı önerileri görüyorsanız bir de bizim listemize bakın deriz! Şimdiden iyi seyirler.
The Banshees of Inisherin (2022)
The Quiet Girl (2022)
Close (2022)
Aftersun (2022)
Tar (2022)
All Quiet on the Western Front (2022)
Decision to Leave (2022)
Past Lives (2023)
The Iron Claw (2023)
Perfect Days (2023)
The Taste of Things (2023)
Anatomy of a Fall (2023)
The Holdovers (2023)
The Zone of Interest (2023)
