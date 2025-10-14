onedio
Öneri Vakti Geldi! Son Yıllarda En Yüksek Puanları Alan 15 Dram Filmi

Öneri Vakti Geldi! Son Yıllarda En Yüksek Puanları Alan 15 Dram Filmi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
14.10.2025

Ne izlesem diye düşünenlerin derdine derman bir içerikle karşınızdayız. Son yılların en popüler ve en yüksek puanlarını alan dram filmlerini sizler için derledik. Başlangıcı 2022 yılından yaptık. Her yerde aynı önerileri görüyorsanız bir de bizim listemize bakın deriz! Şimdiden iyi seyirler.

The Banshees of Inisherin (2022)

The Banshees of Inisherin (2022)

Bir adada yıllardır süren dostluk, tek bir “artık görüşmeyelim” cümlesiyle darmadağın olur. İnat, kırgınlık ve gurur büyüdükçe küçük yerin sessizliği daha ağır gelmeye başlar. Kara mizahın altından yalnızlık ve incinmişlik sızar. Film, dostluğu kaybetmenin insanı nasıl kemirdiğini sakin ama sarsıcı anlarla anlatır.

The Quiet Girl (2022)

The Quiet Girl (2022)

İrlanda taşrasında içine kapanık bir kız, yazı başka bir evde geçirince sevginin nasıl iyileştirdiğini keşfeder. Sessiz anların gücüyle büyüyen, kalbe ağır basan bir büyüme öyküsü. Dram yönü tamamen karakterlerin iç dünyasından akar.

Close (2022)

Close (2022)

Çok yakın iki çocuğun arkadaşlığını, çevrenin baskısı ve yanlış anlaşılmalar yaralar; küçük bir mesafe koca bir uçuruma dönüşür. Film, suçluluk ve yasın nasıl yaşandığını incelikle kurar. Dram, iki bakış arasındaki suskunlukta bile hissedilir.

Aftersun (2022)

Aftersun (2022)

Bir baba ile küçük kızının tatilindeki gündelik anlar, yıllar sonra hatırlanınca bambaşka bir duyguyla parlar. Kamera, sevginin küçük işaretlerini ve söyleyemediklerimizi yakalar. Neşeli görüntülerin arasına ince bir hüzün siner; büyümek bazen böyle sessiz olur.

Tar (2022)

Tar (2022)

Dünya çapında ün kazanmış bir orkestra şefi, güç ile vicdan arasındaki çizgide sendelemeye başlar. Başarıyla kurulan düzen, hataların gölgesinde çatırdar. Müzik dünyasının parlak salonları bir anda sorgu odasına dönüşür.

All Quiet on the Western Front (2022)

All Quiet on the Western Front (2022)

Cepheye hevesle giden bir delikanlı, savaşın gerçek yüzüyle tanıştıkça çocukluğunu geride bırakır. Çamur, duman ve korku içinde kahramanlık masalları dağılır. Film, savaşın boşluğunu ve insanın küçülüşünü seyircinin yüzüne sürer. Büyük sözlere değil, bedene yazılan yaralara yaslanır.

Decision to Leave (2022)

Decision to Leave (2022)

Bir dedektif, şüpheli bir ölümün ardından ölen adamın gizemli eşiyle karşılaşır. Şüphe ile çekim birbirine dolanır; her bakış yeni bir soruyu doğurur. Sisli dağlar ve gece şehirleri, içimizdeki bulanıklığı yansıtır. Aşk mı, aldatmaca mı, yoksa ikisi birden mi sorusu filmin sonuna kadar peşimizi bırakmaz.

Past Lives (2023)

Past Lives (2023)

Çocukluk arkadaşları yıllar sonra yeniden karşılaşır; “ya başka bir yol seçseydik” sorusu yavaş yavaş büyür. Konuşmalar sade, duygular derindir; şehir gürültüsünün içinde kalp atışları duyulur. Film, kader ile tercih arasındaki perdeyi nazikçe aralar. Ayrılığın da bir sevme biçimi olabileceğini söyler.

The Iron Claw (2023)

The Iron Claw (2023)

Gerçek bir ailenin başarı ve kayıplarla dolu yılları; ringde kazanılan her şeyin evdeki yükü olur. Baba-oğul ilişkisi ve kardeşlik, filmin kalbinde durur; gözyaşı da sevinç de aynı masaya gelir. Spor arka plandır; ton baştan sona dramdır.

Perfect Days (2023)

Perfect Days (2023)

Tokyo’da tuvalet temizleyen bir adamın düzenli, sade hayatında saklı küçük sevinçler ve eski yaralar. Her gün aynı gibi görünür ama her küçük karşılaşma, içe işleyen bir değişim taşır. Yargısız, dingin bir dram; sesi kısık ama etkisi uzun.

The Taste of Things (2023)

The Taste of Things (2023)

Usta bir aşçı ile yıllardır aynı mutfağı paylaştığı kadının, sevgiyle pişen yavaş bir hayatı. Yemek hazırlığı kadar bekleyişin, bakımın ve kaybın da tadı var; aşk söze değil, emeğe dökülür.

Anatomy of a Fall (2023)

Anatomy of a Fall (2023)

Bir yazarın eşi ölür, evde olan biten mahkeme salonuna taşınır. Gerçek, tanıklık ve yorum birbirine karışır; evlilikteki güç dengeleri tek tek açığa çıkar. Film, bir olayı çözmekten çok insanı anlamaya çalışır. Her cevap yeni bir boşluk bırakır; izleyici de jüri koltuğuna oturur.

The Holdovers (2023)

The Holdovers (2023)

Noel tatilinde okulda kalan bir öğrenci, aksi bir öğretmen ve güçlü bir mutfak emekçisi aynı çatıda buluşur. Sert sözlerin ardında yaralar, inatların ardında ihtiyaçlar görünür olur. Küçük iyilikler, beklenmedik bir aile sıcaklığına dönüşür. Dingin bir mizahla insanın içini ısıtan bir büyüme öyküsü kurar.

The Zone of Interest (2023)

The Zone of Interest (2023)

Bir ailenin günlük hayatı, duvarın ötesinden gelen korkunç seslerle yan yana akar. Kamera yüz çevirdikçe kötülüğün sıradanlığı daha da ürpertir. Bahçedeki düzen, içerideki çürümenin üstünü örtemez. Film, “görmeden yaşamak”ın bedelini sessizce yüzümüze tutar.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
