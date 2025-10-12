Avukat Olanların veya Olmak İsteyenlerin Mutlaka Seyretmesi Gereken Son Yılların En İyi Hukuk Temalı Filmleri

Bir öğretmenin babası ağır bir suçla gözaltına alınınca, genç kadın gerçeğin peşinden ayrılmaz. Küçük bir avukat ve kısıtlı imkânlarla kurulan savunma, güçlü seslerin baskısına karşı ayakta durmaya çalışır. Dava, “mağdurun sözü” ve “yakının savunusu” arasındaki çatlağı açığa çıkarır. Sonuç ne olursa olsun, hukuk yolu hem aydınlatır hem de yaralar.