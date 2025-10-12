onedio
Avukat Olanların veya Olmak İsteyenlerin Mutlaka Seyretmesi Gereken Son Yılların En İyi Hukuk Temalı Filmleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.10.2025 - 07:59

Toplumsal yapıyı korumayı ve sorunları çözmeyi amaçlayan hukuk, sinema dünyasına sıklıkla konu oluyor. Mesleğine aşık avukat ve avukat adayları için adalet ve suçluluk psikolojisi üzerine eğilen, hukukun felsefesini sorgulatan ve çarpık sisteme eleştiri getiren birbirinden keyifli filmleri derledik. İşte; size ilham olacak, senaryosu ve oyuncu kadrosuyla kalbinizi fethedecek hukuk temalı filmler!

The Accusation / Les Choses humaines (2021)

The Accusation / Les Choses humaines (2021)

Üniversiteli bir gence yöneltilen ağır suç, iki aileyi ve kamuoyunu karşı karşıya getirir. Duruşma salonu, rıza, sınıf ve güç dengesine dair zor soruları masaya koyar. Tanık sözleri ve uzman görüşleri, olayı siyah-beyazdan çıkarıp gri alana taşır. Her celse, “kimin sözüne inanılır?” sorusunu yeniden kurar.

The Mauritanian (2021)

The Mauritanian (2021)

Yıllarca suçlama olmadan tutulan bir adamın özgürlüğe kavuşmak için verdiği hukuk savaşı anlatılır. Savunma, gizli belgeler ve işkence iddialarıyla duvarı delmeye çalışır. Duruşmalar, devlet gücü ile bireyin hakkı arasındaki gerilimi açık eder. Hikaye, bir avukatın pes etmeyen çabasıyla umut bulur. Bu yönüyle film, hukukun keyfi tutukluluğa karşı son siperini gösterir.

Saint Omer (2022)

Saint Omer (2022)

Genç bir annenin bebek cinayeti davasını izleyen bir yazar, mahkeme salonunda kendi korkularıyla da yüzleşir. Yargılama, göçmenlik, yalnızlık ve annelik yükünü ağır ağır açar. Savunma ile suçlamanın dili sade ama yıpratıcıdır. Karar beklerken herkes, hakikatin eksik kaldığı bir odaya sıkışır.

Argentina, 1985 (2022)

Argentina, 1985 (2022)

Sivil savcılar, darbeler döneminin en güçlü isimlerini mahkeme önüne çıkarır. Tanık anlatıları ve belge avı, tarihle hesaplaşmayı somutlar. Duruşma salonu, korkunun yerini hukuka bırakabildiğinde nelerin değiştiğini gösterir. Savunma hileleri kadar savcılığın sabrı da sınanır. Film, adaletin gecikse de gelebileceğini hatırlatır.

Gargi (2022)

Gargi (2022)

Bir öğretmenin babası ağır bir suçla gözaltına alınınca, genç kadın gerçeğin peşinden ayrılmaz. Küçük bir avukat ve kısıtlı imkânlarla kurulan savunma, güçlü seslerin baskısına karşı ayakta durmaya çalışır. Dava, “mağdurun sözü” ve “yakının savunusu” arasındaki çatlağı açığa çıkarır. Sonuç ne olursa olsun, hukuk yolu hem aydınlatır hem de yaralar.

Nna, Thaan Case Kodu (2022)

Nna, Thaan Case Kodu (2022)

Yola düşen bir adam, başına gelen haksızlıktan sonra beklenmedik bir şekilde devletle karşı karşıya kalır. Mahkeme koridorlarında mizah ile sitem yan yana yürür. Savunma, dilini bilmediği kapıları çalmayı öğrenir; küçük bir insanın dosyası büyür. Dosya büyüdükçe iktidar ve yurttaş arasındaki uzaklık görünür olur.

Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush (2022)

Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush (2022)

Bir annenin, haksız yere tutulduğuna inandığı oğlunu kurtarmak için verdiği azimli mücadele anlatılır. Dosya, yerel kapıdan uluslararası sahaya taşınır. Avukat-müvekkil ilişkisi, inat ve merhamet arasında sağlam bir ortaklığa dönüşür. Mahkeme salonundan sokağa uzanan bu yol, “hak arama”nın annelik diliyle nasıl güçlendiğini gösterir.

Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai / Bandaa (2023)

Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai / Bandaa (2023)

Tek bir avukat, güçlü bir din büyüğünün davasında yılmadan ilerler. Tanıkların korunması, delillerin toplanması ve baskıya direnmek en büyük engellerdir. Duruşma uzadıkça toplumun nefesi salona dolar. Avukat, kanunun sıradan bir yurttaşı da koruyabildiğini göstermek ister. Film, sabrın ve inancın mahkeme duvarlarını aşabildiğini anlatır.

A Guilty Conscience (2023)

A Guilty Conscience (2023)

Bir avukatın hatası, masum bir kadının ağır cezaya gitmesine yol açar; suçluluk duygusu onu yeniden yargılama için ateşler. Ekip, tanık ifadelerindeki boşlukları ve eski belgeleri didik didik eder. Mahkeme salonu, vicdan ile usulün ringine döner. Savunma, kendi kusurunu kabul etmeden adaletin kurulamayacağını öğrenir.

Juror #2 (2024)

Juror #2 (2024)

Bir cinayet davasında jüriye seçilen bir adam, olayda payı olabileceğini sezince sarsılır. Vicdanı ile jüri kuralları arasında sıkışır; vereceği oy yalnız sanığı değil onu da belirleyecektir. Savcının baskısı, tanıkların eksikliği ve kurul içindeki tartışmalar gerilimi büyütür. Dava ilerledikçe “doğru olan” ile “kendini koruma” çarpışır.

Mea Culpa (2024)

Mea Culpa (2024)

Bir ceza avukatı, sevgilisini öldürmekle suçlanan bir sanatçının dosyasını üstlenir. Sınırlar bulanıklaşınca, dosya odağını yitirir ve tehlike büyür. Duruşma dışındaki yakınlaşmalar, savunmanın güvenilirliğini zedeler. Sonunda adalet ile arzunun bir arada yürüyemediği anlaşılır.

An Ordinary Case (Le Fil) (2024)

An Ordinary Case (Le Fil) (2024)

Tecrübeli bir avukat, eşini öldürmekle suçlanan bir adamın savunmasını alır. Olay yerinden dosya tutanaklarına kadar her ayrıntı, farklı bir ihtimal açar. Duruşmalar ilerledikçe, savunmanın dili ile gerçeğin ağırlığı arasında ince bir denge kurulur. Avukat, hükümden çok süreçteki adalete odaklanır.

Court: State vs A Nobody (2025)

Court: State vs A Nobody (2025)

Genç bir sanığın davasını alan azimli bir avukat, önyargı ve çürümüş düzenle boğuşur. Aile baskısı, çıkar ilişkileri ve medyanın gürültüsü dosyayı zorlar. Mahkeme salonu, “kim güçlü?” sorusundan “kim haklı?” sorusuna zorla çevrilir. Yol boyunca, küçük bir ekibin ısrarı büyük kapıları aralar.

Nuremberg (2025)

Nuremberg (2025)

Savaş sonrası büyük yargılamalar sürerken, bir hekim sanıkların akıl durumunu değerlendirir. Görüşmeler, kötülüğün sıradan yüzünü ve dil oyunlarını ortaya çıkarır. Mahkeme salonu, insanlık suçlarının hesabının nasıl sorulduğunu gösterir. Yargılama, uluslararası hukukun temellerini sahneye taşır.

The Divorce Lawyer (2025)

The Divorce Lawyer (2025)

Boşanma davası için yardım isteyen bir kadın, avukatının tuhaf ilgisiyle huzursuz bir sürece girer. Vekalet ilişkisi, çizgiler aşılınca tehlikeye dönüşür. Dava dosyası, duygusal bağın gölgesinde savrulmaya başlar. Hukuk, tarafların güvenini koruyamadığında kırılır. Film, aile hukukunda etik sınırın önemini hatırlatır.

