Avukat Olanların veya Olmak İsteyenlerin Mutlaka Seyretmesi Gereken Son Yılların En İyi Hukuk Temalı Filmleri
Toplumsal yapıyı korumayı ve sorunları çözmeyi amaçlayan hukuk, sinema dünyasına sıklıkla konu oluyor. Mesleğine aşık avukat ve avukat adayları için adalet ve suçluluk psikolojisi üzerine eğilen, hukukun felsefesini sorgulatan ve çarpık sisteme eleştiri getiren birbirinden keyifli filmleri derledik. İşte; size ilham olacak, senaryosu ve oyuncu kadrosuyla kalbinizi fethedecek hukuk temalı filmler!
The Accusation / Les Choses humaines (2021)
The Mauritanian (2021)
Saint Omer (2022)
Argentina, 1985 (2022)
Gargi (2022)
Nna, Thaan Case Kodu (2022)
Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush (2022)
Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai / Bandaa (2023)
A Guilty Conscience (2023)
Juror #2 (2024)
Mea Culpa (2024)
An Ordinary Case (Le Fil) (2024)
Court: State vs A Nobody (2025)
Nuremberg (2025)
The Divorce Lawyer (2025)
